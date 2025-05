Британскиот „Скај њуз“ го разоткри оправдувањето на Израел за бомбардирањето на болницата: Тие лажеа (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Оправдувањето на Израел за бомбардирањето на Европската болница во Газа беше побиено од тимот за податоци и форензика на „Скај њуз“, што ги поби тврдењата на израелската војска дека во болницата се наоѓала подземна база на Хамас.Нападот, во кој загинаа најмалку 16 лица, е дел од поширок модел на напади врз здравствената инфраструктура во Газа, при што десетици болници и медицински центри беа оштетени или уништени во текот на изминатите 19 месеци.Израел во вторникот тврдеше дека го погодил „командниот и контролен центар“ на Хамас под Европската болница во близина на Кан Јунис, објавувајќи снимки од воздух како доказ. Но, анализата на „Скај њуз“ откри дека видеото воопшто не ја прикажува болницата – туку го прикажува соседното средно училиште за момчиња „Џенин“. Експертот за сателитски снимки Кори Шер од Државниот универзитет во Орегон рече дека ознаките презентирани од Израел како знаци на подземна терористичка инфраструктура се всушност дренажни канали, видливи на претходните слики.

British surgeon Tom Potokar re Gaza’s European hospital after being hit by multiple Israel bombs: ‘This is where kids with cancer are waiting to be evacuated and supposed to be ‘deconflicted’ pic.twitter.com/w4GW3dRuc8— Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) May 13, 2025

Израелската армија подоцна потврди дека снимката е направена надвор од дворот на болницата, но без докази инсистираше дека подземната инфраструктура продолжува да постои и под самата болница. Ова тврдење не беше поткрепено со никакви независни докази.Европската болница беше погодена уште двапати следниот ден, според британскиот хирург Том Потокар, кој бил внатре во објектот кога бил нападнат. Неговите снимки покажуваат чад како се издига од булдожер кој расчистува урнатини во дворот на болницата.Само неколку часа пред тој напад, Израел ја бомбардираше и болницата Насер, уште еден од ретките преостанати функционални медицински центри во Газа. Снимките потврдени од „Скај њуз“ ги прикажуваат горните катови од болницата во пламен, а во позадина се слуша звук на израелски авион. Израел тврдеше дека таму се кријат претставници на Хамас, но, повторно, не понуди докази.Нападите се дел од она што здравствените службеници и групите за човекови права го опишуваат како систематско таргетирање на медицинските установи. Според Светската здравствена организација (СЗО), најмалку 36 болници и клиники се нападнати во Газа од октомври 2023 година. Меѓународното хуманитарно право забранува напади врз медицинската инфраструктура.Израел рутински ги оправдува нападите врз цивилната инфраструктура тврдејќи дека Хамас е присутен, но многу такви тврдења се побиени. Истрагите постојано ги побиваат израелските тврдења, вклучувајќи го убиството на 15 болничари, бомбардирањето на болницата Ахли и таргетирањето на новинари и хуманитарни работници.Нападот врз европската болница е само најновиот во долгата низа дискредитирани израелски тврдења – од лажни обвинувања против медицински лица и болници до измислени приказни за бегање на цивили, хуманитарни работници и деца. Откако Израел постојано лажеше за болничарите, белите знамиња, конвоите со храна, па дури и ги нарекуваше мртвите деца „кукли“, неговиот кредибилитет се урна.Во меѓувреме, бројот на човечки жртви продолжува да расте. Изминатите два месеци беа најсмртоносните во Газа од раните фази на геноцидот, при што три од пет смртни случаи вклучуваат жени, деца или стари лица, според Министерството за здравство на Газа. Само во израелските напади врз Кан Јунис загинаа повеќе од 50 луѓе во една ноќ.



