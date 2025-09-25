Британски адмирал: Трамп е во право, Украина може да победи

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот Доналд Трамп изјави дека Украина може да ја врати целата територија изгубена од 2014 година, нарекувајќи ја Русија „хартиен тигар“. Трамп овој пат е во право, но само ако ги поткрепи своите зборови со дела, пишува Хамиш де Бретон-Гордон, поранешен командант на Комбинираниот хемиски, биолошки, радиолошки и нуклеарен полк на британската армија, во својата анализа за „Телеграф“.Подолу ја презентираме анализата:Терминот „хартиен тигар“ е превод на кинеската фраза „zhǐlǎohǔ“, што опишува некој што изгледа моќен и заканувачки, но всушност е неефикасен и неспособен да издржи вистински предизвик. Трамп, или поверојатно неговиот пишувач на говори, се чини дека направил некои истражувања на оваа тема. Иронично, токму новите пријатели на Путин во Пекинг имаат толку соодветен термин за да го опишат рускиот лидер.Клучни потези за победаЗа да ги реализираат амбициозните најави на Трамп, САД и Европа мора да донесат низа клучни воени и финансиски одлуки. Тие би создале предуслови за пораз на руските сили и би ја обезбедиле победата на Украина.Прво, НАТО треба да воспостави зона на забранети летови, почнувајќи од западна Украина, за да ги заштити цивилните цели. Со оглед на големиот број авиони Ф-35 достапни за Европа, ова е изводливо дури и надвор од украинскиот воздушен простор, со што ќе се избегне директен конфликт со руските борбени авиони. Таквиот потег би ја попречил стратегијата на Русија за тероризирање на населението и би ги ослободил украинските сили за воздушна одбрана да се движат кон исток и да поддржуваат офанзивни операции.Второ, претседателот Трамп треба да обезбеди испорака на значително поголем број прецизно наведувани ракети со долг дострел – финансирани од Европа – и да ги укине ограничувањата за тоа кои цели Украина може да ги погоди и колку длабоко на руска територија. Ефективноста на стратешките напади на Украина, кои моментално се спроведуваат со домашни ракети и беспилотни летала, би се зголемила експоненцијално со поголем пристап до западната технологија.Третиот чекор се однесува на санкциите. Не е доволно само да се заканува Русија, потребно е целосно да се спроведат санкциите. Европа мора да преземе поактивна улога и да биде подготвена да ги брани украинските градови, потенцијално со испраќање „чизми на земја или во воздух“. Украинската армија веќе покажа, особено околу Протроск, дека може да напредува и да ослободи територија. Сепак, победата од размерот за кој зборува Трамп ќе бара целосна поддршка од НАТО.Иднината зависи од доследностаУкраинска победа е можна само ако Европа е решителна и ако Трамп не се предомисли утре. Секој следен руски авион што ќе влезе во европскиот вселенски простор мора да биде уништен, во спротивно целата голема реторика од ОН и европските престолнини ќе стане бесмислица што само ќе го охрабри Путин. Ако Трамп повторно се предомисли и Европа не го обезбеди украинското небо од руски беспилотни летала и ракети, војната би можела да се одолговлекува во следната генерација или дури две, не само во Украина, туку и низ целиот континент.

