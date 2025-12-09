Британски војник загина во Украина

Припадник на вооружените сили на Велика Британија почина денес во Украина по трагична несреќа за време на тест на оружје спроведен од украинските сили, соопшти денес британското Министерство за одбрана.

„Војник загина во трагична несреќа додека ги гледаше украинските сили како тестираат нов одбранбен капацитет, далеку од фронтовските линии“, се вели во соопштението на британското министерство на платформата „X“.

Не се објавени дополнителни детали за околностите на инцидентот.

Министерството за одбрана на Велика Британија соопшти дека семејството било информирано за смртта на војникот.

Смртта е една од ретките јавно потврдени смртни случаи на припадници на британската војска поврзани со мисијата за поддршка во Украина, според „UK Defense Journal“.