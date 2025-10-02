Британски министер до Маск: Излезете од нашата земја

0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот министер за енергетика, Ед Милибанд, остро го нападна Илон Маск.„Постои глобална мрежа која сака да ги уништи врските што ги поврзуваат нашите заедници и нашиот начин на живот“, рече Милибанд на конференцијата на Лабуристичката партија во Ливерпул. Тој потврди дека Маск е голем дел од оваа закана. „Можам да ја сумирам заканата до вас во два збора: Елон Маск. Тој поттикнува насилство на нашите улици. Тој повикува на соборување на нашата избрана влада. Тој овозможува дезинформации преку X. Тој мисли дека може да ни каже како да ја водиме Британија“, нагласи Милибанд. „Имаме порака за Илон Маск: излезете од нашата политика и од нашата земја“, рече тој. Маск бара Стармер да биде соборен од властМаск ја критикуваше британската влада на социјалните мрежи, дури и повика на соборување на премиерот Кир Стармер. Во еден момент, тој го обвини Стармер дека е „соучесник во силувањето на Британија“. Минатиот месец, тој се обрати на огромниот протест организиран од антиимиграцискиот и антиисламски активист Томи Робинсон преку видео врска. На настанот, Маск предвиде дека „насилството ќе дојде“ во Британија „без разлика дали ќе изберете насилство или не“. „Борете се или умри“, ја предупреди тој толпата. Милибанд ја надгледува енергетската политикаМилибанд ја надгледува енергетската политика на Велика Британија. „Тесла енерџи венчрс“, британската гранка на технолошкиот гигант на Маск, моментално се натпреварува за лиценца за снабдување со електрична енергија за домовите и бизнисите во Велика Британија, позиционирајќи се како конкурент на домашните компании како што се „Бритиш гас“ и „Октопус енерџи“.Милибанд се соочи со повици од центристичката Либерално-демократска партија и некои пратеници од Лабуристичката партија да ја блокираат лиценцата. Сепак, кога „Политико“ го праша дали на компанијата на Маск треба да ѝ се одобри лиценца, Милибанд инсистираше дека тоа е прашање на регулаторот, Офгем, и дека мора да „помине низ соодветниот процес“.

