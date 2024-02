Британското Министерство за одбрана: Русија може да произведува 100 тенкови месечно, има капацитет да ги надомести загубите (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Русија го задржа капацитетот да ги надомести загубите на бојното поле во Украина бидејќи може да произведува 100 главни борбени тенкови месечно, според неодамнешниот разузнавачки извештај на британското Министерство за одбрана.

Објавен на Х, извештајот ја нагласува зголемената стапка на загуби на тенкови на Русија од октомври 2023 година, кога се врати на офанзивните операции во источна Украина.

Руските копнени сили, наводно, изгубиле 365 тенкови и 700 оклопни борбени возила оттогаш, но постигнале само мали територијални придобивки.

Сепак, московските сили би можеле да продолжат да спроведуваат високо ниво на офанзивна активност против Украина во „догледна иднина“ поради зголемувањето на нејзиниот индустриски капацитет.

Во извештајот на Министерството за одбрана на Обединетото Кралство не е прецизирано како Русија успеала да го зголеми производството во услови на остри меѓународни санкции.

Во претходниот разузнавачки извештај, Министерството за одбрана на Обединетото Кралство тврдеше дека Русија изгубила 2.475 тенкови помеѓу февруари 2022 година и средината на ноември 2023 година.

Бројките, наводно, изнесуваат околу 15 отсто од предвоениот инвентар на земјата.

Но, Министерството во понеделникот ги објави најновите бројки кои покажуваат дека загубите на Москва се зголемиле за 2.600 од 25 јануари 2024 година.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 January 2024.Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RF9DtQco9r— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2024

Така, Украина успеа да неутрализира само 125 руски тенкови во последните десет недели, со што сегашната стапка на загуби е 12 тенкови неделно.

Способноста на Русија брзо да ги надополни загубите на бојното поле во Украина беше навидум потврдена од нејзиното Министерство за одбрана претходно оваа година, објавувајќи дека во 2023 година ќе воведе 1.500 тенкови.

Тие, исто така, се пофалија дека сегашното ниво на доволно тенкови во земјата е над 84 проценти.

Сепак, Министерството не ги прецизираше типовите на новопроизведените тенкови ниту дали станува збор за нови модели.

Британците претходно тврдеа дека Русија останала без тенкови.



