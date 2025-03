Британско разузнавање: Путин врши притисок врз Украинците да земат руско државјанство

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин почна да врши притисок врз Украинците во Русија и на окупираните територии во нивната матична земја да земат руско државјанство или да се преселат на друго место, објавија вчера британските разузнавачи.Путин во четвртокот потпиша декрет со кој се обврзуваат украинските граѓани кои живеат на територии зафатени од војна да го „решат својот правен статус“ до 10 септември или да бидат принудени да ја напуштат областа, според најновите разузнавачки информации за војната во Украина на британското Министерство за одбрана.„Целта на декретот на Путин е речиси сигурно да ги принуди украинските граѓани кои одбиваат да прифатат руски пасоши и државјанство да ја напуштат украинската територија окупирана од Русија“, се вели во извештајот објавен на Х.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 March 2025. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/vS9Nroawks #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mM6aBUaUco— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2025

„Кремљ продолжува да води политика на „русификација“ на нелегално окупираните територии во Украина како дел од „долгогодишните напори за искоренување на украинската култура, идентитет и државност од таму“, се додава во објавата.



