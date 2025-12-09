Британско разузнавање: Стармер подготвува центри за мигранти во Северна Македонија, Србија и Косово

Британски разузнавачки извори тврдат дека премиерот Кир Стармер е во преговори со Србија, Косово, Северна Македонија и Босна и Херцеговина за формирање центри за депортација на мигранти во тие земји. Британските безбедносни служби нагласуваат дека ова е опасен потег, бидејќи влијанието на Русија во регионот, особено во Србија, е големо.

Британскиот премиер Кир Стармер продолжува со плановите за депортација на мигранти во таканаречените „центри за враќање“ во Западен Балкан, и покрај тоа што тајните служби го предупредија дека руските шпиони би можеле да го искористат тоа.

Според владини извори кои разговарале со „Тајмс“, безбедносните упатства на разузнавачката агенција наведуваат дека регионот не е безбеден за шеми за депортација на мигранти поради неговата близина до Русија.

Плановите на Стармер би значеле поставување на чувствителна национална инфраструктура и објекти во „руската сфера на влијание“, во која би можеле да бидат инфилтрирани и цел на агенти кои дејствуваат во интерес на Кремљ.

Исто така, се предупредува дека мигрантите испратени во регионот би можеле да бидат цел и искористени од режимот на рускиот претседател Владимир Путин.

Овој месец, британскиот премиер ги потврди извештаите дека владата е во разговори со „голем број земји“ за отворање центри за враќање, што тој го опиша како „навистина важна иновација“.

Србија, Косово, Северна Македонија и Босна и Херцеговина се на список од околу девет земји што министрите и функционерите ги разгледуваат како можни дестинации за одбиените баратели на азил откако ќе ги исцрпат сите можности за жалба во Велика Британија.

Албанија исто така беше на списокот, но нејзиниот премиер Еди Рама го отфрли предлогот месецов.

Планот за екстратериторијални центри за мигранти на Балканот веќе беше блокиран поради загриженост од MI6 (британско разузнавање) кога претходната конзервативна влада состави список на земји за шема за депортација во Руанда во 2022 година.

Според владин претставник кој работеше на предлозите, списокот ги вклучуваше Албанија и Молдавија.

Одделни безбедносни извори велат дека истите загрижености се изразени во врска со напорите на Стармер да отвори центри за враќање во регионот.

Владински извор запознаен со безбедносните предупредувања во врска со балканскиот регион рече:

„Советот што го добивме беше дека ќе испраќаме луѓе директно во руската сфера на интерес. Тие наведоа клучни британски национални инфраструктури, објекти и системи што ќе бидат поставени и во кои Русите би можеле да навлезат со поставување агенти и други кои работат во интерес на Кремљ. Во суштина, би поставиле важен дел од британскиот интерес, британска почва, токму во област каде што Русија има многу поголема способност за контрола и влијание отколку на кое било друго место во светот. Безбедносната проценка беше дека ова не е ниту разумно ниту изводливо.“

„Се базираше на доказите што ги имаме дека Русија е подготвена да ја користи миграцијата како средство за експлоатација. Воспоставувањето голем центар за обработка на мигранти во близина на непријателска држава не се сметаше за разумно од безбедносна перспектива.“

Според безбедносен извор, МИ6 е загрижена за плановите што ги засегаат сите земји во Западен Балкан, посочувајќи дека сите тие се поранешни комунистички југословенски држави.

„Загриженоста постои во различни форми. Србија е најлоша, некои земји претставуваат поголема закана од другите. Ова е поранешна Југославија – руските врски се сосема јасни“, рече изворот.

„Постојат стотици начини на кои Русија може да влијае на овие влади – дигитално, физички, преку корупција, со ставање проруски личности во владите или со несвесно влијание врз луѓето да го усвојат рускиот начин на размислување“, додаде тој.

„Русија, исто така, користи организирани банди и прашањето е дали овие земји имаат капацитет во областа на владеењето на правото да се справат со ваквите закани“, додаде изворот.

Изворите, исто така, истакнаа дека претседателот на Србија, Александар Вучиќ, е близок сојузник на Путин и го посетил на почетокот на мај на Денот на победата на Црвениот плоштад.

Друга причина што ја наведуваат безбедносните претставници се правилата што им овозможуваат на руските граѓани и носителите на руски пасоши слободно да се движат во и надвор од Србија, како и извештаите дека руското оружје слободно се движи низ земјата.

Оваа недела, Велика Британија започна неформални разговори за центрите за враќање со неколку земји, вклучувајќи го и Косово.

Претседателката на Косово, Вјоса Османи, изјави дека нејзината земја ќе биде „отворена“ за разговори за потенцијален договор за прием на одбиени баратели на азил од Велика Британија.

Но, експертите предупредуваат на правни пречки, со оглед на тоа што Различни европски земји не ја признаваат независноста на Косово и дека Косово не ја потпишало Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП).| BGNES