0 SHARES Сподели Твитни

Британскиот „Телеграф“ објави нови детали од мировниот договор за Украина, кој ќе го разгледаат американската и руската делегација следната недела во Москва, а тие наведоа дека Вашингтон е подготвен да ја признае руската контрола врз Крим и другите окупирани територии.

„Телеграф“ дознава дека Доналд Трамп ги испратил својот мировен пратеник Стив Виткоф и зетот Џаред Кушнер да му ја презентираат оваа понуда директно на Владимир Путин во Москва.

Планот за признавање на територијата, што ги крши американските дипломатски конвенции, веројатно ќе продолжи и покрај загриженоста меѓу европските сојузници на Украина.

Еден добро информиран извор рече:

„Сè појасно е дека на Американците не им е грижа за европската позиција. Тие велат дека Европејците можат да прават што сакаат“, изјави тој.

Рускиот претседател во четврток изјави дека американското правно признавање на Крим и регионите Донецк и Луганск како руска територија ќе биде едно од клучните прашања во преговорите за мировниот план на американскиот претседател.

Првичниот мировен план од 28 точки, формулиран од Стив Виткоф по разговорите со руските претставници, понуди „де факто“ признавање на Крим и двата источни региони на Донбас од страна на САД. Стратегијата, исто така, предложи „де факто“ признавање на територијата контролирана од Русија зад линијата на контакт во украинските региони Херсон и Запорожје по каков било договор за прекин на огнот.

Досега, САД и Европа одбиваа да ја признаат руската контрола врз Крим, полуостров нелегално анектиран од Путин во 2014 година.

Ова би означило прекин во дипломатската конвенција за Вашингтон да понуди легитимитет над украдената територија, што ја фаворизира државата агресор.

The post Британците открија што Виткоф ќе му понуди на Путин во мировниот план за Украина: „Не им е гајле што мисли Европа“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: