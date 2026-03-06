0 SHARES Сподели Твитни

Во деновите пред апсењето поради возење под дејство на алкохол, Бритни Спирс ги отпушти менторите кои ѝ помагаа да остане трезна, како и други луѓе на кои им беше грижа за неа.

Според TMZ, Бритни одлучила да ги отпушти своите ментори откако потпишала договор за продажба на правата за нејзиниот музички каталог. Таа го направила ова откако се вратила во Калифорнија од патување во Лос Кабос, Мексико.

Нејзиниот тим наводно ги отпуштил не само менторите кои ѝ помагале да остане трезна, туку и други луѓе кои биле загрижени за нејзината безбедност и благосостојба, вклучувајќи ги и телохранителите кои ја придружувале поп-ѕвездата.

Како што изјавил извор за TMZ, нејзиниот тим се обидува да состави втор тим кој ќе се грижи за пејачката, која ги поминува деновите танцувајќи, како што може да се види на видеата што ги споделува на интернет.

За потсетување, Спирс беше уапсена во среда поради возење под дејство на алкохол. Полицијата ја бркаше еден час пред да биде уапсена.

Извор за TMZ изјавил дека во нејзиниот автомобил е пронајдена „непозната“ супстанца, која се тестира. Бритни била во болница рано вчера откако полицијата ја однела таму на земање крв.

После тоа, таа беше ослободена. Таа треба да се појави на суд на 4 мај. Нејзиниот менаџер Кејд Хадсон го објави нејзиното апсење.

„Ова беше несреќен инцидент кој е целосно неоправдан. Бритни ќе преземе правилни чекори и ќе дејствува во согласност со законот и се надеваме дека ова ќе биде првиот чекор во долгоочекуваната промена што мора да се случи во животот на Бритни. Се надеваме дека ќе ја добие помошта и поддршката што ѝ се потребни во овој тежок период“, рече тој.

The post Бритни Спирс ги отпушти луѓето што се грижеа за неа и ѝ помогнаа да остане трезна неколку дена пред апсењето appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: