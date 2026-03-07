Бритни Спирс може да се соочи со затворска казна по неодамнешното апсење

0 SHARES Сподели Твитни

Поп-ѕвездата Бритни Спирс би можела да се соочи со сериозни правни последици откако неодамна беше уапсена под сомнение за возење под дејство на алкохол и дрога во Калифорнија.

Полицијата реагираше на пријава за црно БМВ кое вози со голема брзина и неправилно по автопатот во округот Вентура.

Според полицијата, пејачката била единствената личност во автомобилот и покажувала знаци на дејство на супстанции. Откако ги поминала тестовите за трезвеност на терен, таа била приведена и однесена во затворот во округот Вентура, каде што била задржана неколку часа пред да биде ослободена.

При апсењето, наводно, во нејзиниот автомобил биле пронајдени апчиња, кои моментално се тестираат за да се утврди дали содржат забранети наркотични супстанции.

Доколку анализата покаже нелегални или лекови што се продаваат без рецепт, Спирс би можела да се соочи со дополнителни обвиненија, вклучително и можност за затворска казна.

По запирањето, полицијата ја однела и во болница за да ѝ се земе крв за тестирање за алкохол и дрога. Резултатите од тие тестови се дел од тековната истрага, а конечната одлука за евентуалните обвиненија ќе ја донесе Обвинителството на округот Вентура.

Пејачката треба да се појави на суд на 4 мај, кога ќе се одлучи дали против неа ќе бидат поднесени формални обвиненија и какви казни би можеле да следат.

