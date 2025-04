Бритни Спирс на работ на порнографијата: „Мажите…“ 

0 SHARES Сподели Твитни

Животот продолжува, напиша Бритни Спирс на Инстаграм, по неколку објави со послободна содржина.„Учете од вашите грешки и чувајте го своето срце, секогаш. И ако навистина сакате да ги срамите луѓето што ви згрешиле, мислам, никогаш не би го направила тоа, но…“, ја започнала Бритни објавата во стил. Имено, контроверзната поп ѕвезда Бритни Спирс објави неколку фотографии кои се граничат со порнографски .Претходните денови објавуваше разголени кадри, а сега позираше пред огледалото, а цело време се држеше за долната облека.Таа во своите објави имаше остра порака до сите мажи.„Никогаш не сум му се покажал на маж во долна облека, кој навистина би направил да се чувствувам убаво и свето. Знам колку е суров светот, но повеќе би сакал да го споделам со светот отколку со мажите кои целосно ми го уништија срцето. Тука сме јас и моето плишано мече, односно мојот сопруг Хенри. А што се однесува до мажите од овој свет… Искрено, e…те се. View this post on Instagram A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

