0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната поп-ѕвезда Бритни Спирс повторно е во центарот на вниманието, но овој пат со нејзините најнови танцови видеа и фотографии.

Во предизвикувачко издание, во комбинација на облека што потсетува на костим за капење, леопардски принт и штикли со платформа , Бритни покажува заводливи движења и мини-костуми во провокативниот клип, очигледно обидувајќи се да врати дел од својата поранешна слава.

Додека некои обожаватели коментираат дека оваа објава е храбар обид за враќање на сцената, други се прашуваат дали овој пристап навистина помага или само предизвикува контроверзии.

Бритни, која беше икона на поп-културата во текот на целата своја кариера, сега експериментира со танц и визуелен стил, комбинирајќи провокативна мода и енергични движења, што ја покажува нејзината подготвеност да ги поместува границите и да го привлекува вниманието на публиката.

Иако нејзините денови на врвот на музичката индустрија можеби се минато, ѕвездата сè уште знае како да предизвика реакции – од рејвови до критики.

Обожавателите коментираат дека изгледот на видеата наликува на модната сцена од клубовите и танцовите претстави, додека критичарите предупредуваат дека провокацијата сама по себе не гарантира успех.

Особено е контрастно што таа е мајка и личност која е во јавноста со децении, па затоа таквата провокативна објава изгледа малку „евтина“ и премногу агресивна.

Едно е сигурно – Бритни Спирс сè уште знае како да шокира , а нејзиното најново видео со целосен костим со леопард принт и штикли со платформа никого не остава рамнодушен.

Обожавателите со нетрпение очекуваат да видат дали ваквите потези ќе донесат нов бран слава, а коментарите на интернет веќе се движат од воодушевување до збунетост.

The post Бритни Спирс целосно „се распрсна“: Изгледа како актерка од евтини порно филмови appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: