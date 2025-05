Бријаторе го презеде Алпин и го промовира Колапинто

0 SHARES Сподели Твитни

Екипата на Алпин најави дека Франко Колапинто ќе го замени Џек Дуан за најмалку следните пет трки во Формула 1, по оставката на Оливер Оукс како тим-менаџер, а неговата позиција ја презеде Флавио Бријаторе. Оукс го напушти францускиот тим поради одлуката на Бријаторе, кој реши да го замени Дуан после само шест трки, овозможувајќи му на Колапинто шанса за докажување. Ваквите гласини започнаа кога Аргентинецот беше ангажиран како резерва и тест возач. Колапинто ќе ја направи својата прва трка за Алпин на Големата награда на Емилија Ромања наредната недела, додека Дуан ќе продолжи како тест возач. Францускиот тим најави дека ќе донесе одлука за понатамошни промени после трката во Австрија, која ќе се одржи на крајот од јуни. Договорите велеа дека Дуан има шест трки да се докаже, а доколку тоа не се случи, Колапинто ќе го заземе неговото место, што беше првично негирано од Алпин. Сепак, следеше трката во Мајами, по која беше јасно дека Бријаторе ќе ги спроведе своите планови. Колапинто му се приклучи на Алпин помеѓу две сезони, откако не најде потполно место, и покрај задоволителните настапи минатата година, заменувајќи го Логан Сарџент во Вилијамс. Аргентинецот освои вкупно пет поени, а најдоброто остварување му беше осмото место на трката во Баку за Големата награда на Азербејџан. Претстојната трка во Имола ќе се одржи од 16 до 18 мај.

