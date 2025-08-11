Брлогот со повик – Доста беше! Сабота сите во Кочани!

Пронајдете не на следниве мрежи:
Епа доста е!
Малку ли беше што 62 деца изгореа живи?! Малку ли беше тој ужас, та сега и родителите што ги изгубија ќе ги газите, само затоа што бараат чесна истрага и правда?!
Епа доста е!
Доста со игнорирање на болката, доста со газење по туѓи животи!
Во сабота сите сложно, рамо до рамо со родителите!
А вие – викнете повеќе коли, викнете колку сакате, па пробајте да не згасите сите… ако можете!
Малку ли беше што 62 деца изгореа живи?! Малку ли беше тој ужас, та сега и родителите што ги изгубија ќе ги газите, само…
Posted by Blagojco Brlog Gorgiev on Monday, August 11, 2025