Брлогот со повик – Доста беше! Сабота сите во Кочани!

Малку ли беше што 62 деца изгореа живи?! Малку ли беше тој ужас, та сега и родителите што ги изгубија ќе ги газите, само затоа што бараат чесна истрага и правда?!

Епа доста е!
Доста со игнорирање на болката, доста со газење по туѓи животи!

Во сабота сите сложно, рамо до рамо со родителите!

А вие – викнете повеќе коли, викнете колку сакате, па пробајте да не згасите сите… ако можете!

