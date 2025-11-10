Брнабиќ во Киев: Србија ќе ја поддржи Украина на патот кон ЕУ

Претседателката на Народното собрание на Србија, Ана Брнабиќ, денеска престојува во посета на Украина, каде се сретна со претседателот на Врховната рада, Руслан Стефанчук. По средбата, Брнабиќ изјави дека двете земји имаат повеќе области во кои успешно соработуваат, но дека постои простор таа соработка да биде „уште поинтензивна“.

Таа порача дека Србија ќе ѝ помогне на Украина во процесот на европските интеграции.

– Како што рече господинот Стефанчук, во Народното собрание на Србија формиравме парламентарна група за пријателство со Украина и во редовен контакт сме со колегите од украинската Рада. Се надеваме дека наскоро и нивната група за пријателство ќе ја посети Србија, рече Брнабиќ на заедничката прес-конференција.

Таа истакна дека европските интеграции се заеднички стратешки приоритет на Србија и Украина и дека Белград целосно ја поддржува Украина на нејзиниот пат кон Европската Унија.

– Може да сметате на Србија и нашите експертски тимови. Нашиот министер за европски интеграции, Немања Старовиќ, веќе информираше дека Меморандумот за разбирање меѓу двете земји е финализиран и подготвен за потпишување. Се надевам дека следниот пат ќе учествуваме на церемонијата на потпишување, изјави таа.

Брнабиќ нагласи дека Србија ќе обезбеди стручна и техничка поддршка на Украина во процесот на европските реформи, во духот на пријателски и партнерски односи меѓу двете држави.

– Нашите претседатели, господинот Александар Вучиќ и господинот Володимир Зеленски, имаат одлична комуникација и се во редовен контакт. Последен пат разговараа на 5 ноември. Србија досега обезбеди значајна хуманитарна и финансиска поддршка за Украина, повеќе отколку целиот Западен Балкан заедно, изјави Брнабиќ.

Таа потсети и дека сопругата на претседателот Вучиќ често го посетува Киев, четири пати во изминатите две години, нагласувајќи дека „Украина е пријател на Србија“.

– Посебно ја цениме поддршката што Украина му ја дава на територијалниот интегритет на Србија, како што и Србија го почитува меѓународното право и Повелбата на Обединетите нации, рече Брнабиќ.

Таа оцени дека нејзината посета е знак на континуирано зајакнување на парламентарната и билатералната соработка меѓу Србија и Украина и го покани Стефанчук да ја посети Србија.

– Очекуваме наскоро да го потпишеме Меморандумот за разбирање и соработка во областа на европските интеграции меѓу нашите две влади, додаде Брнабиќ.

Посетата на Брнабиќ на Украина ја соопшти српскиот парламент, наведувајќи дека покрај средбата со Врховната рада, планирани се и други состаноци со највисоки украински државни претставници.