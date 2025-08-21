Брнабиќ: Србија дури и не сака да се приклучи на „Пицулавата“ Европска Унија

Претседателката на српскиот парламент, Ана Брнабиќ, денес изјави дека известувачот на Европскиот парламент за Србија, Тонино Пицула, не е членка на ЕУ, иако сака да се претстави како таква, и нагласи дека Србија не сака да се приклучи на унијата што ја претставува Пицула бидејќи унијата што ја претставува е „многу повеќе ЕУ отколку ЕУ“.

Реагирајќи на проценката на Пицула дека „Србија во оваа држава не може да стане членка на Европската Унија“, Брнабиќ нагласи дека Србија нема да се извини за „Бура“ и нема да молчи додека стотици илјади луѓе во Загреб го скандираат усташкиот поздрав „За дом спремни“.

„Точно, Пицула! Кажи ни го тоа. Сега, ЕУ само треба да ги потврди зборовите на човек кој, на годишнината од најголемото етничко чистење на европско тло во последните 80 години, објавува фотографија со пушка во рака, горда што лично учествувал во тој злостор“, изјави Брнабиќ во објава на мрежата X. Таа нагласи дека Србија не сака да биде дел од унијата што ја претставува Пицула и изјави дека унијата што ја претставува Пицула е „многу повеќе УУ отколку ЕУ“.

„Нема да се извинуваме за операцијата „Бура“, сакаме да се поклониме пред сенките на најголемата стратешка точка на српскиот народ, во Јасеновац, а бидејќи неговата Хрватска (која, претпоставувам, е наследство на сите европски вредности) не го дозволува тоа, нема да молчиме и да ги поклонуваме главите додека стотици илјади луѓе во Загреб го скандираат усташкиот поздрав „За дом спремни““, изјави Брнабиќ. Таа додаде дека Пицула не е ЕУ, иако сака да се претстави како таков и дека тој е сè повеќе проблем на ЕУ, а не проблем на Србија. Известувачот на Европскиот парламент за Србија, Тонино Пицула, претходно изјави за дневниот весник „Нова ТВ“ дека „Србија во оваа држава не може да стане членка на Европската Унија“.