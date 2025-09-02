Бројот на жртви во земјотресот во Авганистан надмина 1.400

Бројот на жртви од земјотресот што го погоди Авганистан пред два дена се искачи на повеќе од 1.400, соопштија Талибанците.

„Досега, најмалку 1.411 лица се убиени, 3.124 се повредени, а повеќе од 5.400 куќи се уништени“, изјави портпаролот на Талибанците, Забихула Муџахид.

Ројтерс објави дека земјотрес со магнитуда од 5,5 степени по Рихтер денес го погоди југоисточен Авганистан, зголемувајќи стравувања од понатамошни штети и уништувања.

Денешниот земјотрес беше на релативно мала длабочина од десет километри, иста како и оној што ја погоди земјата на полноќ во недела.

Тоа беше еден од најлошите земјотреси во Авганистан во последните години, срамнувајќи ги со земја домовите во оддалечените села.

Тешкиот терен сериозно ги попречува напорите за спасување во изолираните села во планинскиот регион.

Авганистанската црвена полумесечина, хуманитарна група што работи во регионот, изјави дека стравува дека повеќе луѓе се заробени под урнатините.

Координаторот на Обединетите нации во Авганистан изјави дека бројот на жртви веројатно ќе се зголеми.