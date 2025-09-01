Бројот на жртви во земјотресот во Авганистан се искачи на 800, Талибанците побараа меѓународна помош (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Бројот на жртви од земјотресот со јачина од шест степени по Рихтер во Авганистан се искачи на 800.Хуманитарната агенција на ОН соопшти дека прелиминарните извештаи покажуваат дека најмалку 800 луѓе загинале во четири провинции во Авганистан.Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања (OCHA) соопшти дека се проценува дека најмалку 2.000 луѓе се повредени, од кои многумина во оддалечени и планински области каде што нема пристап до спасувачки екипи.„Се верува дека најмалку 12.000 луѓе биле директно погодени од земјотресот, вклучувајќи оштетени згради или инфраструктура“, соопшти OCHA.Во октомври 2023 година, повеќе од 2.000 луѓе загинаа откако силен земјотрес со јачина од 6,3 степени го погоди западен Авганистан.Катастрофата дополнително ќе ги оптовари ресурсите на талибанската администрација, која веќе се бори со кризи како што се наглото намалување на странската помош и депортацијата на стотици илјади Авганистанци од соседните земји.Шарафат Заман, портпарол на Министерството за здравство во Кабул, побара меѓународна помош.„Ни е потребно затоа што многу луѓе ги загубија своите животи и домови тука“, рече тој.Воени спасувачки екипи дејствуваат низ целиот регион, соопшти Министерството за одбрана, а со 40 летови се превезени 420 ранети и мртви.Исто така, се наведува дека бројот на жртви би можел да се зголеми бидејќи спасувачките екипи се приближуваат кон поизолирани области.

