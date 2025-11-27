Бројот на загинати во Хонг Конг се искачи на 75, уапсени се три лица: Пожарникарите сè уште се борат со пожарот (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата во Хонг Конг соопшти дека вкупниот број на загинати во пожарот што зафати неколку станбени згради се искачи на 75, додека повеќе од 250 лица се водат како исчезнати.

Во пожарот загинаа и 11 пожарникари, што го прави најсмртоносниот пожар во историјата на Хонг Конг.

Пожарникарите сè уште се борат да стигнат до луѓето кои можеби се заробени на горните катови од станбениот комплекс „Ванг Фук Корт“ поради интензивната топлина и густиот чад предизвикан од пожарот.

Противпожарните служби изјавија дека пожарите во четири од осумте станбени згради во населбата се изгаснати и дека три пожари се под контрола. Една зграда не е зафатена.

Исто така, повеќе од 900 луѓе побарале засолниште во привремени засолништа преку ноќ.

Полицијата уапси три лица во врска со пожарот и рече дека е предизвикан од „грубо небрежно“ дејствие.

Полицијата во Хонг Конг соопшти дека небезбедните скелиња и материјалите од пена што се користеле за време на работите за одржување можеби се причина за брзото ширење на пожарот.

Поплаките за реновирањето, исто така, одамна се натрупуваат, вклучувајќи ги и тврдењата дека градежните работници ги исклучиле алармите пред неколку месеци и дека работниците пушеле на градилиштето.

