Бројот на разводи во Дебар се намалува

Во текот на последните две децении, општините Дебар и Центар Жупа бележат зголемување на бројот на разводи. Но, во текот на изминатата година, односно во 2025 година, за првпат е забележано намалување на бројот на разводи, како во градот Дебар, така и во руралните населби на обете општини. Според податоците од Основниот суд во Дебар, во текот на годината се регистрирани 33 разводи, што е помал број во споредба со претходните години.

Претседателот на Основниот суд во Дебар, Мерсим Марку, вели дека, иако има намалување на бројот на разводи, овој општествен феномен останува загрижувачки во однос на бројот на жители. „Во последните години, просечниот број на разводи во општините Дебар и Центар Жупа е од 45 до 50 разводи. Во изминатата година, соодветно во 2025 година, регистрирани се само 33 разводи, што значи дека има намалување на разводите. Исто така, 16 разводи што останале од 2024 година се третирани како случаи. Поголемиот дел од разводите се во Дебар, додека помал дел е во руралните населби. Миграциските процеси и социјалните проблеми се главните причини поврзани со разводите“, нагласи Марку.

Според него, разводите на млади сопружници се особено застапени, особено во случаите кога млади луѓе од нивниот роден град стапуваат во брак со партнери кои живеат во странство. Различните карактери на партнерите претставуваат проблем во многу бракови. Од друга страна, според Марку, сиромаштијата и социјалните проблеми во семејствата кои живеат од социјална помош, каде што често се стимулираат алкохолот, коцкањето и други негативни појави, се исто така главни причини кои директно влијаат на зголемувањето на разводите.

Кога станува збор за разводи во овие две општини, дополнителен проблем се случаите кога брачните другари имаат деца.

„Постојат многу проблеми со неплаќање алиментација за деца по разводот. Ова е сериозен проблем, бидејќи има случаи кога по разводот, родителите, односно татковците, не плаќаат алиментација за деца, а има и случаи кога поради неплаќање алиментација се принудени да одат во затвор“, нагласи Марку.

Во врска со проблемот со разводите, Основниот суд соработува и со надлежните институции. Според претставниците на судот, соработката е на високо ниво со Центарот за социјална работа во Дебар, но и со други институции. Во Центарот за социјална работа се спроведуваат прелиминарни активности пред разводот, кои во некои случаи влијаат и на помирувањето на брачните другари. Постојат активности предвидени со закон дури и по разводите, кога се јавуваат проблеми со контактот на родителите со децата.

Граѓанските здруженија во Дебар и Центар Жупа, во текот на изминатата година, исто така, имплементираа проекти поврзани со причините што доведуваат до развод. Нивната проценка е дека поширокото општество треба да има повеќе активности поврзани со подобрување на финансиската состојба на социјалните семејства, но и со намалување на коцкањето и употребата на алкохол.

