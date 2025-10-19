Бруклин Бекам ги избегнува прашањата на новинарите за Викторија, семејните односи остануваат затегнати

0 SHARES Сподели Твитни

Бруклин Бекам, најстариот син на Дејвид и Викторија Бекам, повторно привлече внимание поради тоа што избегнуваше да одговара на прашања за неговата мајка на јавен настан.

Имено, 26-годишниот Бруклин, кој се етаблираше како кулинарски инфлуенсер, се појави на настанот Blue Moon Burger Bash 2.0.

Сепак, настанот привлече дополнително внимание кога еден од новинарите се обиде да постави прашање за неговата мајка Викторија и неодамнешната премиера на нејзиниот документарец.

Според видео објавено од Дејли Меил, Бруклин целосно го игнорирал прашањето и влегол во просторијата без коментар. Можете да го погледнете видеото тука.

Неговото отсуство од премиерата на документарецот на Нетфликс, кој ја слави кариерата и животот на модниот дизајнер и поранешен член на Спајс Грлс, дополнително ги разгоре гласините за семејна расправија.

Додека другите членови на семејството: Дејвид Бекам, браќата Ромео и Круз и сестрата Харпер беа присутни на премиерата за да ја поддржат Викторија, Бруклин и неговата сопруга Никола Пелц не се појавија.

Иако тој не беше присутен, Викторија сепак му се обрати за време на својот говор на премиерата, споменувајќи го заедно со другите свои деца.

„Моите деца: Бруклин, Ромео, Круз, Харпер и Дејвид, о Боже, тој не е дете“, рече таа на шега, укажувајќи на можна желба за помирување.

Семејното недоразбирање наводно датира од свадбата на Бруклин и Никол во 2022 година, а некои извори тврдат дека Бруклин „немал никаков контакт“ со своите родители. Според близок извор, тој моментално е фокусиран на „мир, среќа и градење живот со Никол“.

Бруклин повремено се осврнува на негативните коментари од јавноста, нагласувајќи ја силата на неговата врска со сопругата. Претставниците на двојката не одговорија на прашањата на медиумите, додека останува нејасно дали семејните тензии ќе се намалат со текот на времето.

