Брус Вилис ќе го донира својот мозок за наука по неговата смрт: Неговата сопруга ги објасни желбите на семејството (фото)

Семејството на ветеранот американски актер Брус Вилис ја објави својата намера да го донира неговиот мозок за наука по неговата смрт. Веста привлече светско внимание и дојде директно од најблиските до него, предводени од неговата сопруга Ема Хеминг Вилис.

Од 2022 година, Брус Вилис се пензионираше од глумата откако му беше дијагностицирана афазија. Една година подоцна, лекарите ја ажурираа дијагнозата на фронтотемпорална деменција (FTD), невродегенеративно заболување кое постепено ги нарушува функциите како што се јазикот, однесувањето и личноста.

Во својата неодамнешна книга „Неочекувано патување“, Ема Хеминг Вилис открива дека семејството одлучило да го донира мозокот на актерот по неговата смрт со надеж дека експертите ќе можат подетално да ги проучат ефектите од FTD.

Значењето на донацијата според истражувачите

Според истражувачите, оваа донација може да ѝ помогне на научната заедница да идентификува промени во мозокот (абнормални протеини, мутации, структурни промени) кои инаку би биле тешко видливи. Тие го сметаат за чувствителен, но неопходен чекор.

Наследство кое оди подалеку од самиот актер

За семејството Вилис – вклучувајќи ја неговата поранешна сопруга Деми Мур и петте ќерки – одлуката претставува начин болната ситуација да се претвори во значаен придонес кон медицинското знаење.

Тие исто така се надеваат дека видливоста на нивниот случај ќе помогне да се подигне свеста за фронтотемпоралната деменција, болест која е сè уште малку позната, но е исто толку разорна како и другите, медиумски повидливи деменции.

Детство

Познатиот актер Брус Вилис, роден како Валтер Брус Вилис на 19 март 1955 година во германскиот град Идар-Оберштајн, во тогашна Западна Германија, пораснал во семејство кое често се селело поради воената служба на неговиот татко. Неговата мајка била Германка, а неговиот татко Американец, па по службата на неговиот татко во војската, семејството Вили ја напуштило Германија и се преселило во американската држава Њу Џерси.

Брус беше најстариот од четири деца. Неговото детство беше обележано со семејни несогласувања, но и со проблем што го следеше со години – пелтечење. За време на училишните денови, често бил исмејуван поради ова и го добил прекарот „Бак-Бак“. Сепак, спасот го нашол во драмскиот клуб, каде што успевал да зборува без грешки на сцената.

Бракот со Деми Мур – љубов и пријателство што трае

На снимањето на филмот „Stakeout“ во 1987 година, тој ја запознал актерката Деми Мур, која наскоро станала негова сопруга. Нивната љубов го привлече вниманието на целиот Холивуд. Во бракот имале три ќерки – Румер, Скаут и Талула. Сепак, на почетокот на 2000 година, по 13 години заеднички живот, двојката се развела. И покрај разводот, двајцата останале блиски пријатели и ги одгледале своите деца заедно.

Семејни трагедии и нови почетоци

Недолго по разводот, Вилис го погоди уште една трагедија – неговиот брат Роберт почина во 2001 година од рак на панкреас. Стравот од болеста се префрли во него тогаш, но тој продолжи да се бори – преку работа, филмови и посветеност на семејството. Во годините што следеа, Вилис пронајде нов мир со моделот Ема Хеминг, со која се ожени во Беверли Хилс. Неговите ќерки и поранешната сопруга Деми Мур исто така беа на свадбата, што е реткост дури и во Холивуд. Заедно имаа две ќерки – Мејбл и Евелин.

Борбата против болеста и огромната поддршка од семејството

Во 2022 година, семејството објави дека актерот страда од афазија, нарушување кое влијае на способноста за зборување и разбирање на јазикот. Во текот на 2023 и 2024 година, состојбата се влоши – Брус ја изгуби речиси целата моќ на говорот, читаше сè помалку и помалку, а неговите движења станаа бавни.

Семејството објави дека актерот има фронтотемпорална деменција и дека неговата состојба сè уште се следи, со постојана медицинска нега. Брус Вилис, иконата на акциони филмови како „Умри машки“, денес се бори со најтешката улога во својот живот – но тој сè уште го има она што отсекогаш го правело посебен: топлина, достоинство и моќ да ги инспирира другите.

