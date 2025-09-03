Бруталната порака од Путин до Украина: Завршете ја војната со преговори или ќе ја завршам со сила

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин изјави во средата дека постои можност војната во Украина да заврши преку преговори „доколку преовлада здравиот разум“, што, според него, би била неговата претпочитана опција. Сепак, тој нагласи дека е подготвен ако тоа е единствениот момент.Зборувајќи на крајот од посетата на Кина, Путин нагласи дека гледа „светлина на крајот од тунелот“, осврнувајќи се на она што го нарече искрени напори на САД да најдат решение за најголемата копнена војна во Европа од Втората светска војна.„Ми се чини дека ако преовлада здравиот разум, ќе биде можно да се постигне прифатливо решение за да се стави крај на овој конфликт. Ова е моја претпоставка. Особено затоа што го гледаме расположението на сегашната американска администрација под претседателот Трамп, не само преку нивните изјави, туку и преку искрената желба да се најде ова решение“, рече Путин.Тој додаде дека, доколку нема договор, Русија ќе „мора да ги реши сите задачи пред неа со сила на оружје“.Сепак, Путин не покажа подготвеност да ги омекне своите долгогодишни барања – Украина да се откаже од членството во НАТО, да го прекине она што Москва го нарекува дискриминација кон руското население и да ја прифати руската контрола барем врз Донбас.Тој рече дека е отворен за средба со украинскиот претседател Володимир Зеленски доколку дојде во Москва, но ја доведе во прашање поентата на таквата средба. Тој, исто така, го повтори својот став дека Зеленски е „нелегитимен“ бидејќи не одржал избори за време на воена состојба, додека Киев вели дека изборите се невозможни во такви околности.Зеленски, од друга страна, инсистира на средба со Путин за да разговара за евентуален договор, повикувајќи го Вашингтон да воведе нови санкции врз Москва доколку рускиот лидер одбие да преговара. Американскиот претседател Доналд Трамп, кој се обидува да посредува во постигнувањето мир, исто така рече дека сака средба меѓу двајцата лидери, но сè уште не вовел дополнителни санкции врз Русија.Путин повтори дека никогаш не ја исклучил можноста за средба со Зеленски, но дека таа мора да биде добро подготвена однапред и да донесе конкретни резултати.„Што се однесува до средбата со Зеленски, никогаш не сум ја исклучил таа можност. Но, дали има смисла? Ќе видиме“, рече Путин.

