Брутална одмазда на картелот по смртта на водачот; Војната на улиците не запира – десетици мртви

Мексиканскиот кабинет за безбедност соопшти дека седум блокади на патиштата остануваат активни во државата Халиско по операцијата во која беше убиен Рубен Осегере Сервантес, познат како „Ел Менчо“, водачот на картелот „Нова генерација на Халиско“ (CJNG).

Властите изјавија дека бројот на блокади е значително намален во споредба со 65-те затворања на патишта регистрирани на 22 февруари , објави „Инфобае“.

Како што е најавено, 83 проценти од пречките , предизвикани главно од запалени возила , веќе се отстранети , додека седум делници се сè уште затворени.

Изолирани блокади беа регистрирани и во државите Мичоакан и Најарит, но тие беа брзо отстранети . Кабинетот изјави дека во координација со сите нивоа на власта, продолжува со активностите за обезбедување безбедност .

Во градот Отлан де Наваро беше активиран „ црвен аларм “ , а локалните власти ја прекинаа наставата и затворија одредени јавни објекти до 25 февруари. Гувернерот Пабло Лемус изјави дека образовните активности постепено ќе се нормализираат и дека вонредните мерки наскоро би можеле да бидат укинати .

Операцијата за ликвидација на „ Ел Менча “ беше спроведена во планинската област Тапалпа во Халиско со учество на Министерството за национална одбрана, Националната гарда, Агенцијата за кривични истраги и Специјализираното обвинителство за организиран криминал, како и американски агенции. По конфронтацијата, запленет е ракетни лансериипушки, вклучувајќиарсенал оружје а уапсени се две лица .

Канцеларијата на државниот обвинител (FGR) објави дека телото на водачот на најсилниот мексикански картел е генетски идентификувано во Мексико Сити. FGR спроведува 57 истраги во 14 држави поради насилството по операцијата , од кои 37 во Халиско.

Најмалку 73 мртви

Мексиканските и американските власти ја оценија операцијата како значаен удар врз структурата на картелот „Нова генерација Халиско“ и најавија продолжување на офанзивата против таа криминална група . Како што беше претходно објавено, најмалку 73 лица загинаа во обидот на мексиканските безбедносни сили да го уапсат „ Ел Менч “, како и во бранот насилство што следеше по неговата смрт , соопштија денес мексиканските власти.

Според безбедносните служби, меѓу загинатите има припадници на безбедносните сили, осомничени членови на картел и цивили.

Министерот за безбедност на Мексико, Омар Гарсија Харфуч, додаде дека во Халиско, една од мексиканските федерални држави, биле убиени околу 30 осомничени членови на криминални групи , додека четири лица биле убиени во соседната федерална држава Мичоакан. Меѓу загинатите има еден затворски чувар и еден вработен во канцеларијата на државниот обвинител .

Службата ја следеа девојката на „Ел Менч“

„Ел Менчо“ беше на чело на една од најбрзо растечките криминални мрежи во Мексико , позната по шверцување фентанил , метамфетамин и кокаин во САД , како и за напади врз владини претставници .

Мексиканскиот министер за одбрана, Рикардо Тревиља, изјави дека властите ја следеле една од неговите партнерки до неговото скривалиште во Тапалпа. Осегуера Сервантес и двајца телохранители се обиделе да избегаат во шумска област, каде што биле сериозно ранети во престрелка со војската.

Според Тревилија, сите тројца биле приведени, но починале на пат кон Мексико Сити. Картелот одговорил на смртта на својот водач со бран насилство , вклучувајќи блокади на патиштата и палење возила во неколку делови од земјата.

