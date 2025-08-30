Буба Корели со двете девојки на одмор: Раперот реши да заштеди пари, се појавија слики додека чекаа да се качат на летот

0 SHARES Сподели Твитни

За да нема двоен трошок, раперот Буба Корел ги однесе двете девојки на патување, се појавија фотографии од аеродромот.Сараевскиот рапер Амар Хоџиќ, познат како Буба Корели , има две официјални девојки , а што е уште поинтересно, тие се познаваат од самиот почеток. Оваа информација се појави во 2021 година, а потоа се појавија и дополнителни информации.Буба шета јавно со двајцата, но во различно време, па тоа стана нормално за неговата околина. Сепак, се чини дека работите се променија во меѓувреме, и сега тие патуваат заедно.Сега дојде време тие да одат заедно на одмор, што е секако поекономично отколку да одат на два одделни одмори. Босанските медиуми го фотографираа раперот со неговите две избранички како чекаат лет на аеродромот. View this post on Instagram A post shared by Magazin Dijasporac (@dijasporac_magazin)По оваа фотографија следуваа урнебесни коментари на социјалните мрежи.„О, токму видов на нивните профили дека двајцата се на одмор“, „ Не вреди, можеше да земе само еден одмор “, „Па, пофер е вака отколку да не се знаеме еден за друг“, „Дали таа зема трет?“ и многу други коментари.Буба им угодува во сè.Неодамна, извор близок до раперот откри дека двете избрани жени живеат како грофици покрај него.„Што им е? До него, двајцата живеат прекрасно. Носат скапа облека, накит, чанти и ништо не им недостасува. Корели се грижи за нив и не би им дозволил ништо да им недостига. Тоа е добро за него, тоа е добро за нив. Таа приказна на почетокот им беше чудна на луѓето, но сега луѓето се справуваат со неа нормално. Тој е искрен со нив и не прави ништо зад нивниот грб, како на пример 90 проценти имаат жени и девојки, а кријат паралелна врска со некои мажи. Буба игра со отворени карти и не ги крие своите девојки“, рече изворот.

