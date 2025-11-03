Бугарија во страв од недостиг на гориво – бара отстапка од САД кон „Лукоил“

Бугарија размислува да побара ослободување од новите американски санкции против најголемата приватна нафтена компанија во Русија, стравувајќи дека мерките би можеле да предизвикаат сериозен недостиг на гориво и популистичко востание низ целата земја, објавува Политико.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, минатата недела објави санкции против два од најголемите руски производители на нафта, „Роснефт“ и „Лукоил“, што натера неколку земји од ЕУ каде што работат компаниите да брзаат да бараат ослободување.

Бугарија е дом на огромна рафинерија во Бургас, во сопственост на „Лукоил“, која снабдува до 80 проценти од горивото во земјата.

Компанијата историски имала огромно економско влијание врз балканската земја, додека објектот претходно бил поврзан со искористување на дупките во санкциите на ЕУ.

Сега владата во Софија го праша Вашингтон како треба да продолжи со барањето за продолжување на санкциите по нивното стапување во сила на 21 ноември, објавува Политико.

Владата е загрижена дека санкциите би можеле да ја принудат рафинеријата да се затвори, бидејќи банките би се повлекле од фабриката, предизвикувајќи широко распространет недостиг на гориво и протести.

Софија тврди дека ова би можело да доведе до пад на владата, дополнително зајакнувајќи ја поддршката за бугарскиот претседател Румен Радев, кој од некои се смета за проруски ориентиран и јавно разговараше за можноста за формирање нова политичка партија.

Јулијан Попов, поранешен бугарски министер за животна средина и виш соработник во тинк-тенкот „Стратешки перспективи“, за „Политико“ изјави дека владата „не е соодветно подготвена“ и „нема резервен план“ за повлекувањето на „Лукоил“, што го прави веројатен недостигот на гориво доколку не се најде решение.

Тој верува дека владата сега треба да ја преземе оперативната контрола врз рафинеријата, со поддршка на „меѓународен комитет“ од глобални адвокати и експерти кои би можеле да ѝ помогнат на Софија да управува со стратешкиот објект.

Сепак, експертите го доведуваат во прашање тврдењето дека претседателот Радев би дошол на власт ако САД не одобрат ослободување од санкциите.

Илијан Василев, поранешен бугарски амбасадор во Русија и сегашен директор на консултантската фирма „Иновативни енерџи солушнс“, верува дека ова е „тактика за заплашување“ за да се избегне брза акција за продажба на рафинеријата.

„Постојат легитимни и сериозни интереси за купување на средствата на Лукоил. Нема причина за паника“, изјави Василев за „Политико“.