Бугарија ги зголемува платите во МВР и Одбрана: Полицајците ќе земаат речиси 1.300 евра

Платите во Министерството за внатрешни работи (МВР) и Министерството за одбрана (МО) на Бугарија ќе се зголемат за 12%, што е директна последица од законскиот механизам што ги обврзува со просечната плата во земјата.

Основата е растот на просечната плата за вториот квартал од претходната година, кој, според податоците на НСИ за 2025 година, бележи зголемување од 12% во споредба со истиот период во 2024 година – од 2.296 лева на 2.572 лева.

Така, трошоците за персонал само во овие два оддела ќе достигнат вкупно 7 милијарди лева во 2026 година.

Буџетот за вработените во Министерството за внатрешни работи се зголемува за 435,5 милиони лева и ќе изнесува 4,2 милијарди лева. Во исто време, 2,8 милијарди лева ќе бидат издвоени за персоналот во армијата. Ова планирано зголемување значително го надминува планираниот раст од 5% за повеќето вработени во државната администрација.

Поголемо зголемување е планирано и во други сектори со посебни формули. Во високото образование се очекува раст од околу 15%, а во средното образование сè уште се стреми кон целта за достигнување на 125% од националниот просек за наставниците. Во услови на рекордни плати, средствата за капитални расходи во безбедносните агенции изгледаат симболично. На пример, Министерството за внатрешни работи има само 28 милиони евра (околу 56 милиони лева) наменети за инвестиции, додека буџетот во Министерството за одбрана е поголем главно поради обврските кон НАТО.