Бугарија добива 438,6 милиони евра од ЕУ

Европската комисија исплати 438,6 милиони евра на Бугарија во рамките на втората транша од Механизмот за закрепнување и отпорност (RRF), централен елемент на NextGenerationEU, објави прес-службата на Европската комисија.

На 3 октомври 2025 година, Комисијата веќе делумно ја одобри втората транша за Бугарија, при што земјата треба да заврши една нерешена пресвртница како дел од ова барање за плаќање поврзано со реформата на Комисијата за борба против корупцијата (пресвртница 218). Комисијата ќе го разгледа ослободувањето на преостанатите средства откако Бугарија ќе ја исполни оваа нерешена пресвртница.

Планот за закрепнување и отпорност на Бугарија е поддржан од грантови во вкупен износ од 6,17 милијарди евра. Со денешната исплата, вкупниот исплатен износ ќе достигне 29,5% од износот на планот, при што 38,2% од пресвртниците и целите на Бугарија се постигнати. На 16 април 2025 година, Бугарија побара ревизија на својот план за закрепнување и отпорност согласно член 21 од Регулативата за повеќекратен финансиски буџет, вклучувајќи го и поглавјето REPowerEU.

Оваа ревизија доведе до промени во второто барање за плаќање на земјата поднесено претходно. Со согласност на Комисијата, Бугарија го повлече своето второ барање за плаќање на 17 април 2025 година, со намера повторно да го поднесе по финализирањето на ревизијата на планот. Изменетиот план беше одобрен од Советот на 18 јули 2025 година. На 23 јули 2025 година, Бугарија повторно го поднесе до Европската комисија своето второ барање за плаќање во рамките на МФП за вкупен износ од 653 милиони евра. Ова барање вклучува 59 пресвртници и цели што опфаќаат 28 реформи и 12 инвестиции. Реформите и инвестициите вклучуваат мерки за подобрување на образованието, зајакнување на системите за правда и јавни набавки преку транспарентност и заштита на дојавувачите, либерализација на пазарот на електрична енергија, справување со енергетската сиромаштија и развој на капацитет за складирање на енергија.