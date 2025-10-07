Бугарија донесе нова одлука што директно ја засега Македонија

Бугарската влада донесе важна одлука која може да има сериозни импликации врз односите со Македонија. Според новите мерки, Бугарија ќе ги засили контролите на границата и ќе воведе поостри правила за издавање на визи и документи на македонските граѓани.

Одлуката доаѓа во период на зголемено политичко напрегање и барања од Софија за исполнување на услови во процесот на пристапување на Македонија кон Европската Унија. Во официјалното соопштение од бугарската влада се наведува дека мерките имаат за цел да ги заштитат безбедносните интереси и да ги регулираат миграциските текови.

Македонските власти веќе најавија дека ќе ги следат развојот на ситуацијата и дека ќе работат на дијалог и соработка со Бугарија за надминување на новите предизвици.

Оваа одлука може да влијае на секојдневниот живот на граѓаните од двете земји и на политичките процеси во регионот.