Бугарија има еден месец да одлучи за иднината на Лукоил

Бугарската влада има рок до 21 ноември да одлучи за иднината на рафинеријата „Лукоил Нефтохим“ во Бургас, изјави премиерот Росен Жељазков пред самитот на лидерите на Европската унија во Брисел.

Рокот е поврзан со американските санкции насочени кон руските енергетски компании, вклучувајќи ги „Роснефт“ и „Лукоил“, според порталот „Новините.бг“.

Жељазков нагласи дека санкциите во моментов нема да влијаат врз производството или снабдувањето со нафтени деривати во Бугарија, но предупреди дека рафинеријата, поради нејзиното повеќе од 50 проценти руско сопствеништво, технички е под санкции.

Според општата лиценца од Канцеларијата за контрола на странски средства на САД (OFAC), потребните трансакции можат да се извршат до истекот на рокот, со што Софија има еден месец да одлучи за понатамошни мерки.

Бугарската национална банка (BNB) објави дека ги проценува можните ефекти од американските санкции врз домашниот финансиски систем. Досега, според нејзините изјави, не се идентификувани кредитни ризици што би ја загрозиле финансиската стабилност.

БНБ нагласи дека банките независно ги проценуваат своите односи со засегнатите клиенти и дека сите активности се спроведуваат во согласност со европските и националните прописи, во постојана координација со Министерството за финансии и меѓународните институции.