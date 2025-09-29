Бугарија испадна од групата слободни економии, државата премногу се меша во бизнисот

Бугарија трајно останува во групата земји чии економии се премногу зависни од државата и во кои имотот не е добро заштитен, покажува новата студија на канадскиот институт Фрејзер „Економска слобода во светот, 2025 година“ на Институтот за пазарна економија (ИME). Опфаќа 165 земји од сите континенти. Најслободните економии на планетата се Хонг Конг и Сингапур, на дното се Венецуела и Зимбабве, а Бугарија се рангира на не особено престижното 56-то место – по Грција и пред Тајланд. Пред пандемијата, Бугарија накратко успеа да влезе во групата на најслободни (околу 40-то место), но во 2020 година испадна и еве го новиот ранг повторно не е добар, истакнува ИМЕ.

Вкупната оценка за секоја земја е формирана врз основа на 45 индикатори во пет категории – даночен товар, лиценци и дозволи, субвенции, ефективна правда итн. Нашата земја добива максимални поени само за нискиот рамен данок. А има влошување кај голем број важни критериуми. Уште една година, Бугарија добива најнизок резултат во однос на правниот систем и имотните права – односно како функционираат судот, обвинителството и Министерството за внатрешни работи. Ова е категоријата во која Бугарија е најлоша од сите во ЕУ. Во оваа област сме поврзани со Албанија и Казахстан.

„Соседи“ во рангирањето во оваа категорија се Гамбија, Саудиска Арабија и Тајланд. Индикаторите „стабилност на валутата“, однапред одредена од валутниот одбор, и „слобода на меѓународна трговија“ – благодарение на членството во ЕУ, носат високи оценки за земјата. Обратно, оценката за реформските мерки и политики е лоша. Податоците во оваа нова студија всушност се однесуваат на 2023 година (собирањето и го одразуваат закрепнувањето на економиите по ограничувањата на слободата наметнати поради пандемијата во 2020-2022 година, забележува ИME, пишува Сега.бг.њус.