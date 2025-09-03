Бугарија ја обвинува Северна Македонија за кршење на договорот за добрососедство

0 SHARES Сподели Твитни

Бугарија се жали во Брисел дека Северна Македонија не ги исполнува обврските што ги презела.За шефот на бугарската дипломатија, Георг Георгиев, иницијативата за оценување на уставноста на протоколот од договорот за добрососедство со Бугарија, поднесена до Уставниот суд од поранешната пратеничка Лилјана Поповска, е провокација и апсурдна постапка.Во писмо до европските претставници, Георгиев предупредува дека оваа иницијатива претставува проблем создаден од самите власти во Северна Македонија, со сериозни импликации за европската перспектива на земјата.„Бугарија очекува соседната земја да ги исполни своите обврски со добра намера, на што самиот Европски совет постојано инсистира.“Остануваме на мислењето дека најдоброто решение за иднината на Западен Балкан е учеството на сите држави во овој успешен проект наречен Европска Унија.Софија нема да прифати никакви измени во протоколот од 2022 година, без оглед на правните или политичките процеси во Северна Македонија, напиша Георгиев.

