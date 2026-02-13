0 SHARES Сподели Твитни

Бугарскиот парламент го одобри Предлог-законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Бугарија и Владата на Северна Македонија за подготовка, изградба и работа на прекуграничен железнички тунел, потпишан на 6 ноември 2025 година во селото Ѓуешево.

Постигнатиот договор е резултат на долгорочните напори на Бугарија за спроведување на железничката врска меѓу Софија и Скопјe и претставува важен чекор кон поврзување на железничките мрежи на двете земји и изградба на делот што недостасува од Коридорот 8, се наведува во образложението на предлог-законот.

Бугарскиот вицепремиер и министер за транспорт и врски во заминување, Гроздан Караџов, нагласи дека делницата што недостасува во нивната земја е од 2,4 км од станицата Ѓуешево до државната граница со Македонија кај Деве Баир.

Според него, тунелот ќе биде долг само 2,4 км, но неговата важност далеку ја надминува неговата големина.

„По повеќе од 83 години молчење за свиоците на овој тунел, откако првите метри од нашата страна веќе ќе бидат отворени, изградбата ќе продолжи и вие ќе го овозможите ова денес со вашиот глас“, им се обрати локалниот министер на народните претставници во Бугарија.

The post Бугарскиот парламент го одобри договорот со Северна Македонија за изградба на железнички тунел appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: