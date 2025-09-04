Бугарскиот премиер со Кошта: Македонија да ги исполни обврските, па тогаш во ЕУ

Единствениот пат напред за Република Северна Македонија е целосно спроведување на договорите од Европскиот консензус од јули 2022 година, без можност за нивна ревизија. Ова го изјави премиерот на Бугарија Росен Жељазков на заеднички брифинг со претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта, објави БГНЕС.

„Што се однесува до Република Северна Македонија, нашата позиција останува непроменета. Единствениот пат напред е целосно спроведување на договорите од Европскиот консензус од јули 2022 година, без можност за нивна ревизија“, категоричен е премиерот Жељазков.

Тој потсети дека бугарските влади на Бојко Борисов добро соработувале со владите на РСМ на Зоран Заев и Димитар Ковачевски, а беше потпишан и Договор за добрососедство.

„Беше пронајден начин на дејствување што ќе им овозможи на РСМ, како и на другите балкански земји, врз основа на нивните сопствени заслуги, да напредуваат во процесот на пристапување. Компромисниот предлог за време на француското претседателство беше одобрен од Советот, доби одобрение од бугарскиот парламент и оттогаш ништо не се променило, ниту во однос на принципите, ниту во однос на пристапот, што би им дало основа на нашите колеги од Скопјe да тврдат дека постои бугарски диктат“, нагласи премиерот Жељазков.

Тој изјави дека со одлука на Народното собрание оваа година, ја потврдивме нашата позиција: „Експлицитно изјавивме дека нема да поставуваме никакви други барања за обврски од нашите соседи.“ Премиерот Жељазков смета дека е „апсолутно неоправдано и непотребно да се жали до Уставниот суд на Република Македонија против потпишаниот протокол кон Договорот за добрососедство. Протоколот предвидува годишен преглед на спроведувањето на договорите, а ова е дел од Договорот за добрососедство, а е и дел од консензусот од 2022 година.

„Никогаш не сме барале аргументи во внатрешните политички дебати во Република Македонија, но се надеваме дека јазикот на омраза и почитување на правата на бугарското малцинство, вклучително и обврската да бидат вклучени во Уставот на Република Македонија, ќе биде исполнет, бидејќи тоа е предуслов за нив да продолжат по патот на целосно соседство“, категорично изјави премиерот Жељазков. Тој потсети дека Бугарија, од своето претседателство со ЕУ, многу јасно изјави дека проширувањето на ЕУ, особено во Западен Балкан, е приоритет за нас.

„Ова гарантира повисоко ниво на безбедност, повисоко ниво на просперитет за земјите од Западен Балкан со кои граничиме или се во непосредна близина“, рече бугарскиот премиер. Бугарскиот премиер нагласи дека Европската Унија е силна кога е обединета. „Донесувањето одлуки со квалификувано мнозинство за прашања поврзани со проширувањето и надворешната политика ќе ја ослабне ЕУ. Бугарија постојано не го поддржува воведувањето на квалификувано мнозинство. Само преку консензус можеме да ја одржиме довербата во ефикасноста на одлуките“, нагласи бугарскиот премиер. Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, изјави дека во 2022 година ЕУ ги одобрила условите за пристапување на RSC во ЕУ.

„RSC, секако, мора да ги исполни овие обврски за да напредува во овие преговори“, категоричен беше Кошта.