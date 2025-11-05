Бугарски државјанин тешко повреден во Косово

Бугарски државјанин, вработен во Канцеларијата на Европската Унија во Косово, е тешко повреден во инцидент на 4 ноември во градот Ѓаковица.

Ова го соопшти Министерството за надворешни работи. Амбасадата на Република Бугарија во Приштина одржува постојан контакт со надлежните органи на земјата домаќин, кои покренаа предистражна постапка поради сомнение за обид за убиство.

Според последните информации од бугарската амбасада во Приштина, жртвата е примена во медицинска установа во главниот град на Косово, а неговата состојба во моментов е стабилна.

Бугарските дипломатски претставници се подготвени да ја пружат потребната помош и ќе го посетат нашиот сонародник во најраната можност, според препораките на медицинскиот тим.