Будењето во ова време го забавува стареењето: Начинот да изгледате години помлади

Експертите истакнуваат дека спиењето е еден од најважните фактори што влијаат на тоа како старееме.

Идеално, возрасните треба да спијат помеѓу 6 и 8 часа секоја ноќ. Исто така, се препорачува да се будат помеѓу 5 и 7 часот наутро, бидејќи тоа помага да се одржи стабилен биолошки ритам.

Нашите тела почнуваат да забавуваат околу 25-годишна возраст, а неправилните животни навики го забрзуваат процесот на стареење. Имајќи го ова предвид, квалитетниот сон станува клучен сојузник во борбата против предвремените знаци на стареење.

Експертите нè потсетуваат на важноста на добрата хигиена на спиењето, што подразбира здрава средина во спалната соба и стабилна дневна рутина. Исто така, се препорачува да се будите во исто време секој ден и да се избегнува дремка подолга од 20 минути.

Користењето мобилни телефони и компјутери еден час пред спиење може да влијае на квалитетот на спиењето, па затоа се препорачува да се избегнуваат овие активности.

Добивањето соодветна количина на сон, заедно со здрава исхрана и физичка активност, има долгорочни придобивки за вашата енергија и изглед, помагајќи ви да останете витални и во добро здравје подолго време.

