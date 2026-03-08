Денес, педесет израелски авиони го погодија подземниот бункер на врховниот лидер во срцето на Техеран, објави израелската армија.
Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија дека операцијата е спроведена утрово во центарот на Техеран, а бункерот се наоѓал под раководство на комплексот на иранскиот режим.
Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, беше убиен во првите американско-израелски напади минатата сабота.
WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX— Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026
„Хамнеи беше елиминиран пред да може да го користи бункерот за време на операцијата „Рикачки лав“, но комплексот продолжија да го користат високи функционери на иранскиот режим“, соопшти ИДФ на Телеграм.
The post Бункерот на ајатолахот срамнет со земја Објавено драматично видео: 50 израелски авиони го таргетираа срцето на Техеран appeared first on Во Центар.