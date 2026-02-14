Бунтовниците убија 6.000 луѓе во Судан за само три дена, но конечниот број веројатно е поголем

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќе од 6.000 луѓе беа убиени за само три дена кога паравоените сили за брза поддршка (RSF) на Судан го зазедоа градот Ел-Фашер минатата година, според жртвите и сведоците цитирани во извештајот на ОН.

„Беше како сцена од хорор филм“, се присети едно лице, кое видело тела како летаат во воздух додека борците на RSF отвориле оган врз 1.000 луѓе кои се засолниле во универзитетска зграда минатиот октомври.

Во извештајот се наведуваат докази за масовни убиства, егзекуции по кратка постапка, тортура, киднапирања и сексуално насилство врз цивили. Се вели дека ова претставува воени злосторства и можни злосторства против човештвото.

РСФ не го коментираше извештајот, но претходно ги негираше сличните обвинувања. Најновите наоди ги отсликуваат злоупотребите документирани во претходните офанзиви на РСФ.

Судан останува заглавен во речиси тригодишна борба за власт меѓу редовната армија и паравоените сили на RSF. За време на граѓанската војна, стотици илјади луѓе беа убиени, а повеќе од 13 милиони беа принудени да ги напуштат своите домови. Широко распространетото сексуално насилство врз мажи, жени и деца се користи како оружје на војната.

И RSF и суданските вооружени сили се обвинети за злосторства. Соединетите Американски Држави и Human Rights Watch веруваат дека RSF и нивните сојузници спровеле геноцид во западниот регион Дарфур против народот Масалит и другите неарапски заедници, но неодамнешните извештаи на ОН се воздржуваат од таква квалификација.

Ел Фашер, клучен град во Дарфур, е под опсада веќе 18 месеци. Оттаму доаѓаат некои од најстрашните приказни од конфликтот. Според Канцеларијата за човекови права на ОН, повеќе од 140 жртви и сведоци сведочеле во северната држава Судан и источен Чад до крајот на 2025 година.

Во првите денови од нападот врз ел-Фашер, ОН наведува дека „најмалку 4.400 луѓе биле убиени“ во градот и дека „повеќе од 1.600 други биле убиени по излезните патишта додека бегале“.

„Вистинскиот број на жртви за време на седумдневната офанзива е несомнено многу поголем“, се додава во извештајот.

Високиот комесар на ОН за човекови права, Фолкер Турк, ги обнови повиците до сите страни во Судан да ги прекинат, како што рече, тешките прекршувања извршени од силите под нивна команда. Меѓународниот притисок врз спонзорите на овој конфликт расте, со повици за повлекување од него.

Обединетите Арапски Емирати ги негираа широко распространетите обвинувања дека се главен снабдувач со оружје на борците на RSF.

Минатата недела, Велика Британија воведе санкции врз шест клучни личности за кои вели дека ја поттикнуваат војната во Судан, вклучувајќи ги и високите команданти во армијата и RSF, како и тројца странски државјани наводно одговорни за регрутирање колумбиски платеници за борба за RSF.

Британските пратеници неодамна зборуваа во парламентот по тврдењата на ОН дека оружјето што легално го продава Велика Британија на ОАЕ потоа е препродадено на РСФ.

„Велика Британија има исклучително силна контрола на извозот на оружје, вклучувајќи мерки за спречување на какво било пренасочување. Ќе продолжиме да го сфаќаме ова исклучително сериозно“, изјави министерката за надворешни работи Ивет Купер во одговор.

Плановите за воспоставување соперничка суданска влада со седиште во западниот дел на земјата ги објави коалицијата поврзана со RSF, наречена Основачки сојуз на Судан.

Африканската унија ги отфрли плановите, предупредувајќи дека таков потег би ја загрозил секоја перспектива за единство.

