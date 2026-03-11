Бура од ураган се движи кон овие делови од Европа: Овие земји ќе бидат погодени од бурни ветрови, обилни дождови и поплави

0 SHARES Сподели Твитни

Во тоа време, силен студен фронт од Северното Море ги погоди Франција, земјите од Бенелукс и Германија.

Северните и источните делови на Франција и северните и западните делови на Германија ќе бидат најтешко погодени, со налети на ветер од 80 км/ч.

Ќе врне обилни врнежи од дожд, на некои места се очекуваат многу обилни врнежи од дожд, со обилни врнежи од дожд.

Студениот фронт ќе донесе и разладување, па ќе врне снег на планините, а снег се очекува и на Алпите во текот на вечерта и ноќта.

Овој студен фронт и нарушување нема да навлезат подлабоко во европското копно благодарение на влијанието на антициклонот и високиот притисок од истокот на Европа, така што ова влошување на времето со преминување на Алпите ќе ослабне и нема директно да влијае на Србија, а се очекува појава на локални врнежи од дожд на запад од Србија и западно од Војводина. Температурата ќе остане вистинска пролет со вредности до 22°C до крајот на неделата.

Посилна промена на времето се очекува во Србија на почетокот на следната недела.

Во спротивно, силен циклон од северниот дел на Атлантикот утре ќе донесе силна бура во северозападниот дел на Европа . Како дел од циклонот, постои многу изразен студен фронт, кој се движи низ Британските острови.

Силен циклон ќе донесе бурно време во Шкотска и Ирска, како и во северните делови на Англија.

Се очекуваат ветрови од 100 км/ч, заедно со огромни морски бранови и обилни дождови, па затоа ќе има услови за поплави. На отворениот дел од Атлантикот се очекуваат ветрови со сила на ураган од 140 км/ч, а обилни дождови ќе се претворат во обилен снег, додека брановите ќе бидат високи до 15 метри.

