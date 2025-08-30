„Бучавата продолжува“: Студентите повикуваат на нова блокада пред Филозофскиот факултет во Нови Сад

Студентите кои го блокираа Филозофскиот факултет во Нови Сад ги повикаа граѓаните вечерва повторно да се соберат пред зградата на високообразовната институција. Како што е наведено во поканата, собирот под слоганот „Бучавата продолжува“ е закажан за 19 часот., јавуваат од Н1.

„Донесете свирчиња, вувузели, наполнети звучници, што и да користите за да направите бучава“, рекоа студентите.

Студенти, професори и граѓани се собираат пред зградата на Филозофскиот факултет од вторникот, кога деканот Миливоје Алановиќ упадна во зградата со неколку вработени и ги избрка студентите кои го блокираа тој факултет.

Алановиќ ја повика и полицијата во зградата, а оттогаш повеќе од десетина полицајци се постојано во зградата, како и надвор, спречувајќи ги вработените и студентите да влезат во зградата.