0 SHARES Сподели Твитни

Буџетот за лицата со попреченост е намален за 126 милиони евра. Додека нивните трошоци за живот се зголемија повеќекратно. Алишан Суарет, од коалицијата „Ние менуваме“, го презентираше извештајот спроведен за оваа чувствителна категорија на општеството и рече дека за време на истражувањето што го направиле, сфатиле дека месечниот трошок за семејство кое има член со попреченост е 160 илјади денари.

„Овој извештај не е само извештај, туку документ кој го подготви коалицијата „Ние менуваме“, а од нашето истражување што го направивме, дојдовме до непожелна ситуација бидејќи откривме дека 1,6 пати повеќе од минималната кошничка за LSM за септември и октомври, која изнесува 24 илјади денари, за семејство кое има член со посебни способности, изнесува 160 илјади денари“, рече Алишан Суарет.

„Тој се надева дека овој извештај ќе му послужи на Министерството за социјална политика, кое е надлежно за креирање социјални политики.Овој извештај е подготвен со цел да му помогне особено на Министерството за социјална политика, бидејќи како коалиција сме сведоци дека буџетот е значително намален, 126 милиони евра, за социјални права“, додаде Суарет.

Овој извештај, вели тој, ќе биде доставен до сите институции на системот со цел, како што нагласува, да се создадат дискусии по ова прашање.

Според последниот попис на населението, луѓето со посебни способности сочинуваат околу 5% од населението.

The post Буџетот за лицата со попреченост во Македонија е намален за 126 милиони евра appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: