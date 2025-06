Бјанка Ценсори тера по старп: Таа се шеташе низ градот во долна облека направена од бомбони (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Сопругата на раперот Канје Вест, Бјанка Ченсори, како и обично, не остави многу простор на имагинацијата на своето последно јавно појавување, но нејзиниот моден избор овој пат беше малку поинаков од претходните.Имено, 30-годишната Ценсори на состанок со Канје Вест во Њујорк, фотографирана во необична долна облека со шарени бомбони.Архитектката и модел гордо ја покажа својата фигура во шарен ансамбл и сребрена салонка додека таа и Вест влегуваа во студиото во саботата. Таа го комплетираше стајлингот со темна перика.

Bianca Censori transformed the streets of Brooklyn into a sugary spectacle this weekend, rocking literal candy lingerie.See more: https://t.co/RCGPPtpLyR pic.twitter.com/XH2ydeh3uq— TMZ (@TMZ) June 23, 2025

Што се однесува до Вест, тој носеше сива маица со качулка, црни долги панталони и чизми, во целосен контраст со Бјанка.Бјанка е позната по своите провокативни комбинации. Неодамна, за време на одморот во Шпанија, таа носеше проѕирен топ и црна здолниште со шлиц до бутовите.Сепак, таа не се двоумеше да ги покаже своите адути во проѕирни хеланки и мрежести маички. Сепак, најголемо внимание привлече кога се појави на доделувањето на Греми наградите во проѕирен фустан без ништо под него.За потсетување, Бјанка се врати на носењето тесни облеки откако таа и Канје Вест повторно се здружија во април оваа година. Според гласините што кружат, Бјанка раскинала со Вест поради неговите вулгарни и антисемитски испади на социјалните мрежи. Сепак, тие беа фотографирани заедно на 19 април, кога посетија продавница за секс.Откако се смирија, раперот ја потврди својата изјава дека тој е нејзин „господар“ и дека „секој маж треба да има своја Бјанка“.„Таа е добра жена која прави сè што ќе ѝ кажете, не се грижи што другите имаат да кажат, единственото нешто што ја интересира е да биде подредено продолжение на својот господар“, напиша тој еднаш на социјалната мрежа X.



