0 SHARES Сподели Твитни

Денес се очекува значителен пад на светските берзи поради новите царини воведени од Трамп. Прогнозите на фјучерс индексите укажуваат на широка распродажба и пад на акциите глобално. Берзите во Азија започнаа со негативни резултати. Голдман Сакс го зголеми проценетото ниво на ризик од рецесија во САД во тековните дванаесет месеци на 45 проценти, намалувајќи ја прогнозата за економски раст на земјата. Претходно, проценката беше 35 проценти. Други водечки инвестициски банки исто така ги ревидираа своите предвидувања откако Трамп објави нови царински мерки. JPMorgan го зголеми проценетиот ризик од рецесија на 60 проценти, и тоа не само за САД, туку и на глобално ниво.

Трамп го бранеше својот став за царините преку својата социјална мрежа „Вистина“, потенцирајќи дека тие се неопходен механизам за решавање на „значителните финансиски дефицити што САД ги има со Кина, ЕУ и други земји“. Тој изјави: „Имаме големи финансиски дефицити со Кина, Европската унија и многумина други. Единствен начин да се реши тој проблем е преку царини, кои сега носат милијарди долари во американската економија. Тие се веќе во сила и е прекрасно да се види нивното влијание“.

Менаџерот на хеџ фондот Бил Акман предупреди дека царинските политики на Трамп можат да предизвикаат „економска нуклеарна зима“ и предложи пауза од 90 дена за царините. Во Индија, индексите Nifty 50 и Sensex на берзите утрово бележат пад од околу 5 проценти, што е резултат на глобалната реакција на надоместоците од САД. Акциите на Тата Моторс паднаа за 10 проценти по објавата на нејзината подружница Јагуар Ленд Ровер дека ќе ги прекине испораките во САД додека не се адаптира на новите трговски услови.

The post Важноста на актуелните царински политики appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: