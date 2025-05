0 SHARES Сподели Твитни

Во четврток, 8 мај, во 18 часот, Македонскиот народен театар ќе биде домаќин на премиерата на „Жива досада“. Овој проект, инициран и изведен од актерките Билјана Јовановска, Изабела Јакимова и Нина Деан, е режиран од Јовановска и поддржан со финансии од самата институција. Претставата е наменета за малите гледачи, над пет години. Приказната открива како современите деца се соочуваат со монотонијата на секојдневието и ги охрабрува не само нив, туку и родителите, да прифатат моменти на досада како можност за раст и размислување, без тоа да се смета за изгубено време. Во актерската екипа се Гоце Андонов, Нина Деан, Изабела Јакимова, Јана Вељановска и самата Јовановска како алтернација.

Создаденото дело истакнува како досадата може да стане извор на инспирација и креативност, поттикнувајќи ги децата да не се плашат од неа. Пораката е јасна: восхитот кон играта и вербалната комуникација треба да се поттикне, со цел да се формулираат автентични врски со светот. Соучесници во овој проект се сценографот Мартин Манев, композиторот Оливер Митковски, костимографката Валентина Чонкова и кореографот Нина Деан.

Изабела Јакимова, една од актерките на сцената, објаснува дека досадата претставува креативен амбиент каде што децата можат да се пронајдат себеси. Не треба да се плашиме од моменти на мир и неспрестаност, вели таа, истакнувајќи ја важноста тие да се користат за самоспознание и поврзување со околината.

Не помалку важно е како публиката ги прифаќа ваквите проекти. Таа побарува нови форми и интерактивни претстави, нешто што овозможува и забава и образование. Јакимова додава дека ваквите авторски дела создаваат места каде децата и родителите можат да најдат инспирација и да носат животни лекции по гледањето на претставата.

The post Важноста на прифаќањето на досадата во секојдневниот живот appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: