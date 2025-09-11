Вести

 Вака беше застрелан соработникот на Трамп, Чарли Кирк, во Јута

Чарли Кирк, соработник на американскиот претседател Доналд Трамп, беше застрелан денес на настан во Јута .Видео од нападот беше објавено на социјалните мрежи. На видеото, Кирк се гледа како разговара со своите поддржувачи под шатор пред одеднаш да се слушне истрел.Наскоро се појавува паника и вресоци, а толпата почнува да бега. Засега, Сен ја знае сериозноста на неговите повреди.BREAKING: Video shows moment Charlie Kirk gets shot at Utah Valley University. pic.twitter.com/wyttiHcIQ3— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 10, 2025

