Вака изгледаше домот на Милена Дравиќ и Драган Николиќ: Насекаде имаше цвеќиња, а деталите ве оставаат без здив (ФОТО)

Извештај од 1973 година открива како Милена Дравиќ и Драган Николиќ живееле без гламур, но со неверојатно темпо. Поглед во нивниот дом и кариери на врвот на нивната слава.

Тие не живееја од гламур – тие живееја од брзина. Додека таа брзаше од театарот кон снимањето, тој трчаше од сетот директно во студиото. Нивниот брак не беше салонска бајка, туку совршено координиран хаос на двајца уметници на врвот на нивните кариери.

Тој ритам најдобро го илустрира репортажата објавена во 1973 година во списанието „Практична жена“, потпишана од Г.Х. Самарџиски. Фотографиите од нивниот дом сè уште циркулираат на социјалните мрежи и будат носталгија за времето кога Милена и Гага беа симбол на една ера.

Подолу е приказна од 1973 година – атмосферата на домот каде што се среќаваат уметноста, љубовта и вечната брзина.

Март 1973: Гостите се секогаш добредојдени во нивниот дом – ако ги најдат заедно

Гостите се секогаш добредојдени во својот дом, секако ако ги најдат дома – „лице в лице“. Додека Милена е во Ателје 212, Драган снима филм; кога Драган пристигнува во Ателје, Милена снима филм; а кога Милена се враќа, Драган си оди. И така натаму: едвај се собираат за снимањето на популарната ТВ-емисија „Лице в лице“, а потоа, како што вели Здравко Шотра : „Нема движење додека не се сними емисијата!“

Со многу трпение и малку среќа, сепак ги најдовме дома, каде што поминаа цели 45 минути заедно…

… но не сами; беше договорено и ние да дојдеме.

Милена нè пречекува на вратата со неодолива насмевка, поради која не можете да ја обвините што ја бркате цела година.

Во ходникот гледаме неколку слики на ѕидовите и неизбежниот постер, на кој со големи англиски букви е напишано: „Се бара мртов или жив – Милена Дравиќ“.

Милена нè води во дневната соба низ овален отвор.

Тие се приказна сами по себе, а нивниот дом е приказна сам по себе… И додека Драган го нема, неговото присуство се чувствува. Милена го споменува секој час: купил или донел ова или она, сака да седи во фотелјата во аголот, да руча во самата кујна иако има трпезарија веднаш пред неа, ужива средувајќи ги ситниците, кои Милена ги враќа на нивното старо место по него.

Погледнете во галеријата фотографии од Милена Дравиќ во различни улоги:

– За жал, дојде во време кога речиси ни снема пијалоци… И двајцата сме толку зафатени со ова снимање, а тоа е работа на Драган. Ни снемуваа залихи… Всушност, ни остана малку вотка. Дали си расположен за тоа? И само кафе? Секако, тоа никогаш не може да исчезне – иако јас воопшто не го пијам. Драган го користи во огромни количини, веројатно затоа што пуши.

– Боже, зошто го нема, веќе требаше да биде тука, дали е точен како часовник?! – изненадена е Милена.

– Секогаш кога малку доцни, многу се грижам, знаеш како е денес кога одиш со кола, никогаш не знаеш колку долго ќе живееш.

Се согласуваме за снимањето, јас сум спремен да доловам што е можно повеќе детали што го сочинуваат нивниот дом … Секој агол како да раскажува своја приказна, една фотелја ве враќа во времето на барокот, а лустерот, кој е толку низок што е до рамената на Драган, ве потсетува на вистинската „манија“ што го зафати нашиот свет денес – купувањето антички лустери од војводинските Роми.

А цвеќињата? Ниедна вазна не е празна,

– Обожавам цвеќиња – вели Милена. – Не се враќам од град без барем букет темјанушки.

Милена нема многу време за куќата, нема време да ја уреди онака како што сака, со многу љубов и педантност – и спаѓа во исклучително педантни жени. А кога тој ја средува, мора да биде внимателен.

Поштенско сандаче на Милена Дравиќ и Драган Николиќ

Мора да се признае, постои и една жена која прави сè што Милена не може да направи, а сепак, сè додека не го среди тоа со свои раце, се добива впечаток дека не е сигурна дека е баш добро.

Во нивниот стан е пријатно, топло – сè зрачи со младост, може да се почувствува во воздухот некаде дека таму живеат двајца млади луѓе кои сакаат сè што е убаво, вкусно и, пред сè, удобно. Затоа нема многу работи, но има многу простор за кој сака да седне на подот, да го распореди најразновидниот домашен и странски печат, од кој Милена и Драган имаат премногу, и едноставно да ужива, што и тие го прават во еден момент, сакајќи да ни покажат како изгледа.

Споменик на зградата на Милена Дравиќ и Драган Николиќ

Времето на нашата посета брзо истекува, а со тоа и времето на нивното заминување за снимањето на најновата емисија „Лице в лице“…

Исто така, успеваме да откриеме дека Милена моментално има две сценарија, две понуди за филм, дека сè уште не знае што ќе прави и дали ќе прифати нешто. Драган е многу вклучен Ателје 212 , претставата Маратонци неодамна ја имаше својата премиера, а претставата „Улогата на моето семејство во светската револуција“, во која Милена игра значајна улога, не го напуштила репертоарот на театарот повеќе од две сезони.

Мурал на зградата во која живееле

Инаку, на овогодинешниот 20-ти Јубилејен Пулски фестивал, Драган ќе биде протагонист на филм од Миша Радивојевиќ. Успеавме да откриеме дека филмот ќе донесе многу нови и досега невидени работи на големото платно.

После сето ова, прашањето за слободното време е речиси несоодветно, но ако навистина ве интересира – тие го поминуваат лице в лице.

