„Вака изгледа американската доминација“: Трамп објави договор за нафта од 300 милијарди долари

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторник објави дека САД ќе ја добијат својата прва рафинерија за нафта по 50 години, финансирана од инвестиции од компанијата „Рилианс индастриз“ на индискиот милијардер Мукеш Амбани.

„ОВА Е ИСТОРИСКИ ДОГОВОР ОД 300 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ – НАЈГОЛЕМИОТ ВО ИСТОРИЈАТА НА САД“, рече Трамп во објава на Truth Social.

Тој ѝ се заблагодари на најголемата приватна енергетска компанија во Индија, „Рилианс индустрис“, за оваа „огромна инвестиција“. „Рилианс“ е сопственик на најголемата рафинерија за нафта во светот во Џамнагар, Индија, а нејзината пазарна вредност е 206 милијарди долари, според LSEG.

Новата рафинерија, која се наоѓа во пристаништето Браунсвил, Тексас, „ќе ја зајакне нашата национална безбедност, ќе го зголеми американското производство на енергија, ќе донесе милијарди долари економско влијание и ќе биде НАЈЧИСТАТА РАФИНЕРИЈА ВО СВЕТОТ“, рече Трамп.

Рафинеријата е дизајнирана да преработува исклучиво американска нафта од шкрилци, а ја развива „Америка Фирст Рафининг“.

20-годишен договор

Отворањето на рафинеријата се совпаѓа со високите цени на нафтата на глобално ниво, предизвикани од интензивирањето на конфликтите на Блискиот Исток. Цените на суровата нафта се променливи од почетокот на американско-израелската војна против Иран, достигнувајќи речиси 120 долари во понеделник. Повисоките цени на горивата им одговараат на рафинериите за нафта од шкрилци, пишува CNBC .

Американската сурова нафта порасна за 1,15 проценти на 84,71 долари за барел, додека суровата нафта Брент, глобалната референтна цена, порасна за 1,33 проценти на 88,98 долари.

„Рилајанс Индастриз“ и „Америка Фирст Рафининг“ не одговорија на барањето за коментар.

„Америка фрст рефининг“ во вторникот соопшти дека добила „деветцифрена инвестиција од глобален енергетски гигант со десетцифрена проценка“, без да даде дополнителни детали за инвеститорите.

„Вака изгледа АМЕРИКАНСКАТА ДОМИНАЦИЈА СО ЕНЕРГИЈАТА. АМЕРИКА НА ПРВО, СЕКОГАШ!“, напиша Трамп во својата објава.

Истиот „глобален гигант“ потпиша и дваесетгодишен договор за купување, преработка и дистрибуција на нафта од шкрилци што се вади и произведува во САД, додаде компанијата.

Рафинеријата ќе преработува 1,2 милијарди барели американска лесна шкрилци нафта, во вредност од 125 милијарди долари, и ќе произведува 50 милијарди галони рафинирани производи во вредност од 175 милијарди долари.

– САД имаат вишок на лесна нафта од шкрилци, но имаат недостиг од капацитет за преработка дизајниран за нејзина преработка – рече Треј Григс, претседател на „Америка Фирст Рафининг“. Тој додаде дека рафинеријата ќе го зајакне домашниот синџир на снабдување.

The post „Вака изгледа американската доминација“: Трамп објави договор за нафта од 300 милијарди долари appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: