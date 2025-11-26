ВАКА ИЗГЛЕДА ПЕКОЛОТ НА ЗЕМЈАТА! 8 облакодери во Хонг Конг во пламен, десетици мртви, стотици заробени во огништето (ВИДЕО/ФОТО)

Најмалку 36 лица загинаа во ужасен пожар што зафати станбен комплекс во Хонг Конг, додека пожарникарите сè уште се борат со огнот. Трагичната вест ја потврди лидерот на Хонг Конг, Џон Ли, на прес-конференција.
Според него, судбината на дури 279 лица е сè уште непозната и тие се држат како „недостапни“. 29 повредени се префрлени во болници, од кои најмалку седум се во критична состојба.
„Тажен сум поради нивната смрт и изразувам најдлабоко сочувство до семејствата на починатите и повредените. Ќе ја пружиме сета потребна помош“, изјави Ли за новинарите.
Стотици луѓе заробени
Ли додаде дека причината за пожарот сè уште се истражува. Повеќе од 700 жители на станбен комплекс во Хонг Конг, кој се запали во среда, беа евакуирани и сместени во привремени засолништа. Оваа информација ја потврди на прес-конференција Јунис Чан Хау-ман, службеничка во округот Таи По при Министерството за внатрешни работи.
More video of the horrific fire in Hong Kong. At least 13 people have died and 15 others injured after flames swept through multiple blocks of a Tai Po housing estate today.The buildings are still burning.pic.twitter.com/qXoVr0uyTI— Volcaholic (@volcaholic1) November 26, 2025
Јавниот станбен комплекс Ванг Фук Корт, кој е опустошен од пожар, се состои од осум високи згради во кои се сместени повеќе од 4.000 луѓе. Според владини податоци, значителен дел од населението се пензионери – околу 36 проценти од нив се над 65 години.
Сите осум високи згради се високи најмалку 31 кат, а според Агенцијата за недвижности „Сенталајн“, комплексот нуди речиси 2.000 станбени единици.
Хонгконшките пожарникари водат драматична битка со времето за да го стават под контрола разорниот пожар што ги зафати облакодерите во областа Таи По.
Real hell in Hong Kong: fire engulfs massive high-risesSeveral residential blocks housing thousands of people are burning at once, trapping residents in a blazing inferno. The fire is spreading extremely fast.At least four deaths have been reported so far, including a… pic.twitter.com/Jpp3rBaRLq— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025
Во исто време, тие вложуваат натчовечки напори да стигнат до жителите заробени во пламенот. Дерек Армстронг Чан, заменик-директор на Противпожарната служба на Хонг Конг, извести за напредокот на операцијата.
Изгорените делови паѓаат
Чен истакна дека пожарникарите кои се борат да се пробијат до горните катови се соочуваат со „екстремно високи температури“ во запалените кули. Дополнителни опасности за спасувачките екипи вклучуваат остатоци од урнатините и скелиња од зградата.
„Отпадоци и скелиња од погодената зграда паѓаат, претставувајќи дополнителна опасност за нашиот персонал на првата линија“, рече Чен.
BREAKING: At least 36 people killed, 279 missing after fire rips through apartment buildings in Hong Kong, official says pic.twitter.com/HGW9AfTFQ1— BNO News (@BNONews) November 26, 2025
Службениците упатија итен апел до сите што се уште се заробени во своите станови. Чан им рече на жителите да ги затворат сите врати и прозорци и да ги запечатат со селотејп и влажни крпи. Тој исто така ги замоли веднаш да се јават во противпожарната служба на Хонг Конг и да ја дадат точната локација и бројот на станот.
Страница за самоспасување објавена од жителите на зградата опустошена од пожарот покажува најмалку 70 луѓе кои повикуваат на помош од полноќ (17:50 часот IST, 50 минути по полноќ Хонг Конг), вклучувајќи некои за кои се верува дека се уште се заробени во своите станови, а други чие местоположба е непознато.
Властите ги преместуваат жителите на високите згради во пламен во засолништа и празни станови што се достапни на владата.
