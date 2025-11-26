Вака изгледа свадба од 6 милиони евра: Џенифер Лопез пееше на свадбата на ќерката на милијардерот, а тортата во форма на палата шокираше многумина (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Свадбата на индиски технолошки милијардер во палата која се појави во филм за Џејмс Бонд и настапот на Џенифер Лопез ги оставија луѓето ширум светот без здив.

Џенифер Лопез настапи на раскошната свадба на наследничката на индиската милијардерка Нетра Мантена, каде што беше послужена спектакуларна свадбена торта во форма на палата .

Нетра, ќерка на индискиот фармацевтски магнат Рама Раџу Мантена , се омажи за технолошкиот претприемач Вамси Гадираџу на раскошна церемонија во палатата Таџ Лејк во Удајпур оваа недела, појавувајќи се во филмот за Џејмс Бонд од 1983 година, „Октоподи“.

Џеј Ло беше и гостин и изведувач на раскошната свадба – за која се верува дека чинела околу 6,7 милиони долари – додека Дон Трамп помладиот и неговата партнерка Бетина Андерсон исто така беа присутни.

Меѓу другите познати личности гости беа голем број актери од А-листата на Боливуд , како што се Рам Чаран, британската пејачка и актерка Софи Чоудури и Нора Фатехи.

Лопез не остави многу простор на имагинацијата на сцената во различни костими за да ги изведе своите хитови, вклучувајќи ги „Waiting for Tonight“ и „On The Floor“, додека гостите свиреа на нејзините хитови кои се искачија на врвот на топ листите.

Во еден момент, облините на 56-годишната пејачка речиси испаднаа од нејзиното длабоко трико со боја на кожа за време на енергичниот танц.

Таа, исто така, облече тесно, полупроѕирно црно боди со грб со г-трака, што им овозможи на гостите да ги видат нејзините познати облини.

Пред настапот, американската пејачка беше фотографирана со младенците, носејќи украсено сари и смарагден накит.

Свадбената торта на повеќе нивоа беше целосно бела и во облик на мала палата, украсена со скулптури на слонови, лавови и каскадни цвеќиња.

Фотографиите од тортата кружеа на социјалните мрежи, а корисниците на интернет се восхитуваа на нејзиното создавање.

Сепак, наводната цена на луксузната свадба од 6,7 милиони долари предизвика револт , а според локалните извештаи, мештаните ја критикуваа двојката за „целосно трошење пари“.

На прославата, на која присуствуваа светски моќници, се придружија и голем број големи личности од Боливуд, меѓу кои Ранвир Сингх, Мадури Диксит, Крити Санон, Шахид Капур, Жаклин Фернандез и Каран Џохар.

Бизнис лидери, холивудски ѕвезди и политички личности, исто така, беа забележани како се сместуваат во луксузни хотели во Удаипур за нивните свадби.

Додека Лопез доминираше на сцената, Дон Џуниор и Бетина изгледаа позаљубени од кога било, смеејќи се и уживајќи за време на прославата. Тие не можеа да ги тргнат рацете еден од друг поголемиот дел од свадбата, а Бетина во еден момент го прегрнуваше насмеаниот Дон Џуниор.

