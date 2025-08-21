Uncategorized

Вака подготвените тиквички ќе ги сакаат и најмалите: Оброк за секое време од денот готов за миг (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

СОСТОЈКИ:

1 голема тиквичка
200 гр кисела павлака
3 јајца
50 гр презла
50 гр брашно
50 гр сирење
сол
3 чешниња лук

Подготовка:

